При напавшем на школу в Ижевске нашли травматические пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами

Мужчина, напавший на школу №88 в Ижевске, пришел в нее вооруженный двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Их, а также пустые и снаряженные патронами магазины нашли рядом с его телом, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

На месте происшествия работали восемь групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Удмуртии. Они оцепили территорию школы, а также участвовали в поиске нападавшего и его возможных сообщников, проводя поэтажный осмотр.

Как сообщили в Следственном комитете России, напавший мужчина покончил с собой. Известно, что он был одет в черную майку с нацистской символикой. На нем также была балаклава. Его личность устанавливается.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России — пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Оно передано в Главное следственное управление СК России.



По последним данным, жертвами трагедии стали 13 человек — семеро школьников и шестеро взрослых. Ранены 14 учеников и семеро взрослых. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется, заявили в Следкоме.

Трагедия произошла сегодня утром. В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур по погибшим.





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Татьяна Демина