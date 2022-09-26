В исполкоме Нижнекамского района назначили первого замруководителя

Первым замруководителя исполкома Нижнекамского района назначен Роман Булатов. Он будет временно исполняющим обязанности руководителя районного исполкома, об этом стало известно на «деловом понедельнике» в мэрии Нижнекамска.

До назначения Булатов работал заместителем генерального директора по корпоративной политике АО «Татэнерго».

На прошлой неделе Рамиль Муллин занял пост главы Нижнекамского муниципального района и мэра Нижнекамска. Замруководителя исполкома Нижнекамска стал Камиль Назмиев.



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Татьяна Леухина