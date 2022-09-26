В Удмуртии объявили траур по погибшим в школе Ижевска

Фото: кадр видео из telegram-канала главы Удмуртии

В Удмуртии с сегодняшнего дня объявлен траур по погибшим в ижевской школе №88. Он будет действовать до 29 сентября, сообщил глава республики Александр Бречалов.

— По телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким, — добавил он.

По последним официальным данным, погибли девять человек — двое охранников, двое учителей и пятеро детей. Есть раненые. Информация по погибшим и пострадавшем уточняется, сообщили в СКР.



Фото из соцсетей

Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ — пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Оно передано в Главное следственное управление СКР.

По данным СКР, напавший на школу в Ижевске покончил с собой. На нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава. Его личность устанавливается, документов при нем не имелось.

Как сообщается на образовательном портале Удмуртии, ижевская школа №88 построена в 1994 году. В ней обучаются почти тысяча детей — 982 ученика. Им преподают 80 учителей.

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Татьяна Демина