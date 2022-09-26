В Набережных Челнах призывная комиссия переезжает в ДК «КАМАЗ»

Фото: Олег Тихонов (архив)

Призывная комиссия Набережных Челнов переедет в ДК «КАМАЗ». Такое решение принял мэр города Наиль Магдеев. По его словам, граждане, прибывающие в военкомат по повестке, должны проходить проверку документов и собеседование в более комфортных условиях.

Фото: Олег Тихонов (архив)

— К сожалению, существующее здание военного комиссариата не приспособлено для большого количества приема граждан. Поэтому первичный прием военнообязанных будет проходить в ДК «КАМАЗ» со всеми удобствами, комфортными для ожидания, — отметил мэр.

Курировать работу по переезду будет руководитель исполкома Фарид Салахов. Призывная комиссия при этом будет работать в штатном режиме.

Напомним, что 22 сентября в Кабинете министров состоялось заседание призывной комиссии Татарстана. В ходе заседания военный комиссар республики Сергей Погодин доложил о работе, которую проводит комиссариат по частичной мобилизации.

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Елизавета Пуншева