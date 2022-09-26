Следком установил личность напавшего на школу в Ижевске — это уроженец города Артем Казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следственный комитет России установил личность напавшего на ижевскую школу №88. Им оказался Артем Казанцев.

Он родился в столице Удмуртии в 1998 году. Мужчина обучался в школе, на которую совершил нападение.



На данный момент следователи проводят обыск по его месту жительства, изучают личность нападавшего, взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии, сообщили в СКР.

Напомним, мужчина покончил с собой. По данным Следкома, он был одет в черную майку с нацистской символикой. На нем также была балаклава.

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что мужчина, идя в школу, вооружился двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Их, а также пустые и снаряженные патронами магазины нашли рядом с его телом.

По факту стрельбы заведено уголовное дело по двум статьям УК России — пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Оно передано в Главное следственное управление СК России.

По последним данным, жертвами трагедии стали 13 человек — семеро школьников и шестеро взрослых. Ранены 14 учеников и семеро взрослых. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется, заявили в Следкоме.

Трагедия произошла утром в понедельник, 16 сентября. В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур по погибшим.



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Татьяна Демина