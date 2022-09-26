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Следком установил личность напавшего на школу в Ижевске — это уроженец города Артем Казанцев

13:02, 26.09.2022 2
Следком установил личность напавшего на школу в Ижевске — это уроженец города Артем Казанцев
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следственный комитет России установил личность напавшего на ижевскую школу №88. Им оказался Артем Казанцев.

Он родился в столице Удмуртии в 1998 году. Мужчина обучался в школе, на которую совершил нападение.

На данный момент следователи проводят обыск по его месту жительства, изучают личность нападавшего, взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии, сообщили в СКР.

Напомним, мужчина покончил с собой. По данным Следкома, он был одет в черную майку с нацистской символикой. На нем также была балаклава.

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что мужчина, идя в школу, вооружился двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Их, а также пустые и снаряженные патронами магазины нашли рядом с его телом.

По факту стрельбы заведено уголовное дело по двум статьям УК России — пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Оно передано в Главное следственное управление СК России.

По последним данным, жертвами трагедии стали 13 человек — семеро школьников и шестеро взрослых. Ранены 14 учеников и семеро взрослых. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется, заявили в Следкоме.

Трагедия произошла утром в понедельник, 16 сентября. В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур по погибшим.

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Татьяна Демина
Происшествия Удмуртия

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:10
    пора в школах и вузах создавать списки неблагонадежных(кто не взаимодействует и не обслуживает).
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    Анонимно 13:35
    ну осень. ну с детства злость на школу. и разум как у 15 летнего подростка в теле 24 летнего мужика сидит маленький злой ребенок .
    Это называется дебилизм. И не надо говорить про экспертизу мол рано еще по факту его поступка можно судить о том что он он отстающий в умственном развитии особь .

    почему школы штампуют убийц? Почему нет в школах штатного психиатра?

    поймите психолог не врач он ничего не знает. Шизофрению и биполярку психиатр сразу увидит. сразу а психолог будет речи вести пытаться контакты установить хотя уже соли лития надо прописывать или галоперидол в зависимости от диагноза.
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