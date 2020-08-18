Список персон

Борисов Александр Сергеевич

Гос. ведомства, IT-компании, Министерства

Общая информация

Александр Борисов родился 5 Февраля 1983 года в Красноярске.

Образование

2002 г. окончил Красноярский техникум информатики и вычислительной техники .

2007 г. окончил СибГУ, факультет информационных технологий, позже на экономическом факультете.

2012 г. — окончил Высшую школу корпоративного управления РАНХиГС.

2019 г. — магистратура Университета Иннополис.

Трудовая деятельность

До 2012 года более 10 лет работал разработчиком, проектным менеджером и техническим директором.
2012-2017 гг. — генеральный директор ООО «Иннософт».
2014-2017 гг. — куратор стартап-проектов ГАУ «ИТ-Парк».
2017-2018 гг. — руководитель отдела разработки ООО «Роспартнер».
2019-2020 гг. — руководитель центра технологических компетенций «Иннополис», ООО «ИТ ИКС5 Технологии».
С августа 2020 г. — директор казанского Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк».


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420074, Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, 52
  • Телефон: (843) 235-14-75
  • Email: it.park@tatar.ru
  • Сайт: https://itpark.tech/

Дата последнего обновления: 18.08.2020


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