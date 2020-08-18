Борисов Александр Сергеевич
Общая информация
Александр Борисов родился 5 Февраля 1983 года в Красноярске.
Образование
2002 г. — окончил Красноярский техникум информатики и вычислительной техники .
2007 г. — окончил СибГУ, факультет информационных технологий, позже на экономическом факультете.
2012 г. — окончил Высшую школу корпоративного управления РАНХиГС.
2019 г. — магистратура Университета Иннополис.
Трудовая деятельность
До 2012 года более 10 лет работал разработчиком, проектным менеджером и техническим директором.
2012-2017 гг. — генеральный директор ООО «Иннософт».
2014-2017 гг. — куратор стартап-проектов ГАУ «ИТ-Парк».
2017-2018 гг. — руководитель отдела разработки ООО «Роспартнер».
2019-2020 гг. — руководитель центра технологических компетенций «Иннополис», ООО «ИТ ИКС5 Технологии».
С августа 2020 г. — директор казанского Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420074, Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, 52
- Телефон: (843) 235-14-75
- Email: it.park@tatar.ru
- Сайт: https://itpark.tech/
Дата последнего обновления: 18.08.2020