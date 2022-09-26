Удмуртский депутат строит жилкомплекс в казанском Авиастрое
Удмуртская экспансия на рынке жилья
На татарстанский рынок недвижимости вышел еще один удмуртский девелопер — следом за компаниями «Комосстрой» и «Талан». Депутат Госсовета Удмуртии, владелец девелоперской компании «Зардон-групп» Дмитрий Лукин возводит в Авиастроительном районе Казани жилой комплекс. Срок сдачи ЖК «Взлет» — IV квартал этого года, выдача ключей от квартир намечена на конец марта 2023 года.
Жилой комплекс на ул. Годовикова будет состоять из двух 12-этажных жилых домов со встроенными помещениями общей площадью 26,8 тысячи кв. метров на 279 квартир каждый. Рядом возводится шестиуровневый паркинг на 493 автомобиля, плюс 30 гостевых мест.
В проектной декларации указано, что планируемая стоимость ЖК составляет без малого 863 млн рублей. Первые этажи домов займут нежилые помещения, где на площади почти в 460 кв. метров будет организован детский сад в расчете на 30 детей. Территорию комплекса озеленят и благоустроят.
В домах преобладающее количество двухкомнатных квартир площадью от 45 до 69 кв. м, почти столько же однокомнатных от 45 до 97,7 кв. м, 22 «трешки» до 102,7 кв. м и всего одна четырехкомнатная квартира на 68,5 кв. м. На сайте Минстроя России указана средняя стоимость новостройки — почти 112 тысяч рублей за «квадрат».
Опыт по достройке проблемных домов и 250 тысяч построенных за 16 лет кв. метров
Застройщиком ЖК в Авиастрое выступает ижевское ООО «Специализированный застройщик «РОКСА» (входит в «Зардон-групп»), принадлежащее депутату Госсовета Удмуртии Дмитрию Лукину. В его послужном списке руководство «Балезинским леспромхозом», исполнительное управление компанией «Ижсантехмонтаж», до 2009 года был заместителем гендиректора ижевской компании «Буммаш». При этом в 2005 году он учредил ЗАО «Производственно-финансовая компания «Зардон-групп» и стал его главой. В сфере деятельности компании — строительство многоквартирных домов и девелопмент, комплексное развитие коттеджных поселков, управление коммерческой недвижимостью и другие виды услуг. В многопрофильный холдинг входят четыре строительные компании, в том числе и фирма «Рокса», которая и возводит ЖК на ул. Годовикова.
Как говорится на официальном сайте «Зардон-групп», у компании накопился большой опыт по завершению строительства проблемных объектов с «обманутыми дольщиками», в том числе «в процедуре банкротства». По данным сайта, в эксплуатацию было введено 50 тыс. кв. м проблемных объектов. Компания расширила регионы своего присутствия с Удмуртии и Пермского края, выйдя на татарстанский рынок жилья. В целом за 16 лет холдинг построил порядка 250 тысяч кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. Сейчас в стадии строительства находятся еще 2,5 тысячи квартир.
Летом 2019 года «Зардон-групп» рассматривали как спасательный круг для самого старого долгостроя Казани — дома на Достоевского, 57, который начала строить в 2003 году, но так и не сдала дольщикам стройфирма Рашида Аитова «Свей». За достройку здания ижевскому девелоперу обещали дать компенсационный участок на ул. Аграрной площадью 1,2 га.
Как сообщила тогда «Реальному времени» исполнительный директор компании Мария Бобылева, они попросили предоставить заключение экспертизы о состоянии объекта и проектную документацию. После их изучения и расчетов ижевский застройщик должен был вынести свое решение — хватит ли компенсационного участка для того, чтобы полностью завершить работы по казанскому долгострою, или речь будет идти лишь о части строительных работ. Чем закончились переговоры, неясно, но достроил многострадальное наследие «Свея» казанский застройщик «Бриз».
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