Удмуртский депутат строит жилкомплекс в казанском Авиастрое

Фото: наш.дом.рф

Удмуртская экспансия на рынке жилья

На татарстанский рынок недвижимости вышел еще один удмуртский девелопер — следом за компаниями «Комосстрой» и «Талан». Депутат Госсовета Удмуртии, владелец девелоперской компании «Зардон-групп» Дмитрий Лукин возводит в Авиастроительном районе Казани жилой комплекс. Срок сдачи ЖК «Взлет» — IV квартал этого года, выдача ключей от квартир намечена на конец марта 2023 года.

Жилой комплекс на ул. Годовикова будет состоять из двух 12-этажных жилых домов со встроенными помещениями общей площадью 26,8 тысячи кв. метров на 279 квартир каждый. Рядом возводится шестиуровневый паркинг на 493 автомобиля, плюс 30 гостевых мест.

В проектной декларации указано, что планируемая стоимость ЖК составляет без малого 863 млн рублей. Первые этажи домов займут нежилые помещения, где на площади почти в 460 кв. метров будет организован детский сад в расчете на 30 детей. Территорию комплекса озеленят и благоустроят.

Фото: наш.дом.рф

В домах преобладающее количество двухкомнатных квартир площадью от 45 до 69 кв. м, почти столько же однокомнатных от 45 до 97,7 кв. м, 22 «трешки» до 102,7 кв. м и всего одна четырехкомнатная квартира на 68,5 кв. м. На сайте Минстроя России указана средняя стоимость новостройки — почти 112 тысяч рублей за «квадрат».

Опыт по достройке проблемных домов и 250 тысяч построенных за 16 лет кв. метров

Застройщиком ЖК в Авиастрое выступает ижевское ООО «Специализированный застройщик «РОКСА» (входит в «Зардон-групп»), принадлежащее депутату Госсовета Удмуртии Дмитрию Лукину. В его послужном списке руководство «Балезинским леспромхозом», исполнительное управление компанией «Ижсантехмонтаж», до 2009 года был заместителем гендиректора ижевской компании «Буммаш». При этом в 2005 году он учредил ЗАО «Производственно-финансовая компания «Зардон-групп» и стал его главой. В сфере деятельности компании — строительство многоквартирных домов и девелопмент, комплексное развитие коттеджных поселков, управление коммерческой недвижимостью и другие виды услуг. В многопрофильный холдинг входят четыре строительные компании, в том числе и фирма «Рокса», которая и возводит ЖК на ул. Годовикова.

Как говорится на официальном сайте «Зардон-групп», у компании накопился большой опыт по завершению строительства проблемных объектов с «обманутыми дольщиками», в том числе «в процедуре банкротства». По данным сайта, в эксплуатацию было введено 50 тыс. кв. м проблемных объектов. Компания расширила регионы своего присутствия с Удмуртии и Пермского края, выйдя на татарстанский рынок жилья. В целом за 16 лет холдинг построил порядка 250 тысяч кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. Сейчас в стадии строительства находятся еще 2,5 тысячи квартир.

Летом 2019 года «Зардон-групп» рассматривали как спасательный круг для самого старого долгостроя Казани — дома на Достоевского, 57, который начала строить в 2003 году, но так и не сдала дольщикам стройфирма Рашида Аитова «Свей». За достройку здания ижевскому девелоперу обещали дать компенсационный участок на ул. Аграрной площадью 1,2 га.

Летом 2019 года «Зардон-групп» рассматривали как спасательный круг для самого старого долгостроя Казани — дома на Достоевского, 57. Фото: Василя Ширшова

Как сообщила тогда «Реальному времени» исполнительный директор компании Мария Бобылева, они попросили предоставить заключение экспертизы о состоянии объекта и проектную документацию. После их изучения и расчетов ижевский застройщик должен был вынести свое решение — хватит ли компенсационного участка для того, чтобы полностью завершить работы по казанскому долгострою, или речь будет идти лишь о части строительных работ. Чем закончились переговоры, неясно, но достроил многострадальное наследие «Свея» казанский застройщик «Бриз».

Ангелина Панченко