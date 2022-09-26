При стрельбе в ижевской школе погибли 13 человек, объявлен траур — что известно

Сегодня произошла стрельба в школе №88 Ижевска. Главное об этом — в материале «Реального времени».



— Пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас почти закончилась эвакуация. По моей информации, сам [напавший] застрелился. Но информацию чуть позже будем сверять с коллегами из ФСБ и системы здравоохранения. Весь периметр оцеплен, сейчас работают Росгвардия, ФСБ, следственные органы на объекте, — рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Александр Бречалов, сообщил, что в школу «привлечены все силы и средства», работают спецслужбы, а также бригады скорой медицинской помощи.

В МВД России заявили, что после сообщения о стрельбе в школе №88 Ижевска на место происшествия незамедлительно выехали полицейские. По последним официальным данным полиции на 11.10 мск, при стрельбе погибли шесть человек и 20 пострадали.

В Министерстве просвещения России также прокомментировали стрельбу в школе №88 Ижевска. По поручению главы ведомства Сергея Кравцова в регион отправилась замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Юлия Костыряченко. Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова уже прибыла место происшествия.

В 11.40 Следком сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них двое охранников учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних, есть раненые — информация по ним еще уточняется.

Что касается нападавшего, то он покончил с собой. На нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается.

Александр Бречалов сообщил, что с сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе.

Согласно последним данным Следкома на 12.25 мск, погибли 13 человек.

По данным образовательного портала Удмуртии, школа №88 построена в 1994 году. В ней обучаются почти тысяча детей — 982 ученика. Им преподают 80 учителей.



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Татьяна Демина