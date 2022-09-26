Миндортранс Татарстана выделил 25 грузовых машин в рамках частичной мобилизации
Миндотранс Татарстана выделил 25 грузовых машин для выполнения поручений, связанных с проведением частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На данный момент в расположение Казанского высшего танкового училища прибыло 23 машины, до конца дня предстоит прибытие еще двух автомобилей. Грузовая техника поступает из муниципальных районов.
В субботу в Набережных Челнах прошла первая отправка мобилизованных граждан.
В минувший четверг в Кабинете министров состоялось заседание призывной комиссии Татарстана. Ее провел президент республики, председатель призывной комиссии Рустам Минниханов. Он поручил главам муниципальных образований выделить дополнительные силы местным военкоматам для оперативного проведения извещения; обеспечить транспортом, чтобы централизованно привезти призванных на службу из районов в Казань.
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