Миндортранс Татарстана выделил 25 грузовых машин в рамках частичной мобилизации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Миндотранс Татарстана выделил 25 грузовых машин для выполнения поручений, связанных с проведением частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



На данный момент в расположение Казанского высшего танкового училища прибыло 23 машины, до конца дня предстоит прибытие еще двух автомобилей. Грузовая техника поступает из муниципальных районов.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В субботу в Набережных Челнах прошла первая отправка мобилизованных граждан.

В минувший четверг в Кабинете министров состоялось заседание призывной комиссии Татарстана. Ее провел президент республики, председатель призывной комиссии Рустам Минниханов. Он поручил главам муниципальных образований выделить дополнительные силы местным военкоматам для оперативного проведения извещения; обеспечить транспортом, чтобы централизованно привезти призванных на службу из районов в Казань.

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Татьяна Леухина