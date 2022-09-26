Голикова заявила, что мобилизованные получат статус военнослужащих и все гарантии

Работники, призванные по частичной мобилизации, получат статус военнослужащих и все гарантии, которые получают военнослужащие по контракту. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Любые договоры и служебные контракты с мобилизованными гражданами подлежат приостановлению и не прекращаются. Постановление правительства РФ распространяется на работников и госслужащих, начиная с 21 сентября.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Отдельно Голикова уточнила, что все причитающиеся на этот момент выплаты работникам должны быть произведены, сообщается на сайте правительства России.

На прошлой неделе депутаты от ЕР и КПРФ внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для граждан, которых призовут во время частичной мобилизации.



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Татьяна Леухина