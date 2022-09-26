СКР: при стрельбе в ижевской школе погибли девять человек — заведено уголовное дело

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Число жертв трагедии в ижевской школе №88 увеличилось. Как сообщили в Следственном комитете России, погибли девять человек — двое охранников, двое учителей и пятеро детей. Есть раненые. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется

Заведено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ — пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Оно по поручению председателя Следкома Александра Бастрыкина передано для расследования в Главное следственное управление СК России.

По данным СКР, напавший на школу в Ижевске покончил с собой. На нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава. Его личность устанавливается, документов при нем не имелось.

На место происшествия для фиксации следов преступления по поручению Александра Бастрыкина направлена специалисты Криминалистического центра СКР. Устанавливаются обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц дадут правовую оценку.

На месте трагедии находится глава Удмуртии Александр Бречалов. Он сообщил, что в школу «привлечены все силы и средства», работают спецслужбы, а также бригады скорой медицинской помощи.



— Пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас почти закончилась эвакуация. По моей информации, сам [напавший] застрелился. Но информацию чуть позже будем сверять с коллегами из ФСБ и системы здравоохранения. Весь периметр оцеплен, сейчас работают Росгвардия, ФСБ, следственные органы на объекте, — рассказал Александр Бречалов в 11 часов.

По поручению министра просвещения России Сергея Кравцова в Удмуртию отправилась замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Юлия Костыряченко. Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова находится на месте происшествия.

По данным образовательного портала Удмуртии, школа №88 построена в 1994 году. В ней обучаются почти тысяча детей — 982 ученика. Им преподают 80 учителей.

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Татьяна Демина