Ирина Волынец о стрельбе в школе Ижевска: «Это — результат грубой манипуляции сознанием наших детей»

«У них цель — уйти на тот свет и забрать с собой как можно больше народу»

В России необходимо максимально усилить безопасность детских учреждений, потратив на это столько денег, сколько нужно. Об этом заявила «Реальному времени» детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

— Ужасная трагедия, и каждый раз такая информация воспринимается как, наверное, самое болезненное, что может быть на свете, — гибель наших беззащитных детей... В любом случае это — результат грубой манипуляции сознанием наших детей. Эта культура пошла из Америки, где были массовые расстрелы школ. Сейчас, конечно же, есть серьезные опасения, что такой информации будет все больше и больше. Нашу страну пытаются все больше и больше расшатать, а дети являются легкой целью. Они беззащитны, ни в чем не виноваты, — заявила она.

Фото: sledcom.ru

По мнению уполномоченного по правам ребенка в республике, в России необходимо сегодня усилить защиту наших гражданских объектов. Волынец отметила, что сейчас города находятся в большей опасности, чем небольшие населенные пункты, поскольку в последних труднее остаться незамеченным для местных жителей.

— Я выражаю глубокие соболезнования всем родителям, близким погибшим. Даже если выяснится, что стрелял школьник из этой школы, то почему у него появилась такая картина мира, почему он решился на такое жестокое массовое убийство? Все такие убийцы задолго к этому готовятся: они закупают оружие, они учатся стрелять. Это же не с бухты-барахты, не в компьютере пересидел. Этому предшествует длительная подготовка. У них цель — уйти на тот свет и забрать с собой как можно больше народу. Это такой изощренный суицид по сути. Это новая культура, которая требует глубокой аналитики со стороны психологов, спецслужб, потому что поняв источник происходящего, мы сможем замечать и предотвращать это, — заявила она.

Нападавшим оказался выпускник этой школы

Известие о стрельбе в ижевской школе №88 пришло сегодня утром. Ее, как сообщает Следком, устроил 34-летний местный житель Артем Казанцев — выпускник учебного заведения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

Что касается нападавшего, то он покончил с собой. На нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава. Казанцев пришел в нее вооруженный двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Их, а также пустые и снаряженные патронами магазины нашли рядом с его телом.

По последним данным СК, число жертв трагедии выросло до 13. Среди погибших семеро детей, остальные — взрослые. Ранения получили 14 школьников и семеро взрослых. Информация по погибшим и раненым еще уточняется.

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Татьяна Леухина