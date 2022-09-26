В Москве открыли стрельбу у клуба «16 тонн»

В клубе «16 тонн» в центре Москвы открыли стрельбу из травматического оружия, в результате пострадал один человек, рассказали «РИА Новости» в экстренных службах.



Посетитель получил ранение в бедро, его госпитализировали в больницу. Источники в правоохранительных органах утверждают, что стрельба произошла из-за пьяного конфликта посетителя и охранника.

В военкомате Усть-Илимска Иркутской области сегодня утром по московскому времени молодой человек (25 лет) открыл стрельбу, тяжело ранив местного военкома. Примерно в 10 часов утра сегодня в школу №88 Ижевска ворвался вооруженный мужчина, застрелил охранника и открыл стрельбу по детям. Что происходит и при чем здесь мобилизация — говорили в прямом эфире «Реальное время Live».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко