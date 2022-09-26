Из Татарстана в Ижевск отправились 18 медиков для помощи пострадавшим при стрельбе в школе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан направил на помощь пострадавшим в ижевской школе №88 нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в столицу Удмуртии отправились 18 специалистов.

— Из Казани вылетел вертолет Ми-8 с бригадой специалистов в количестве 10 человек, из Набережных Челнов — восемь, — сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана.

Специалистов направили в столицу Удмуртии по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко и президента Татарстан Рустама Минниханова. Республиканский Минздрав выразил глубочайшие соболезнования в связи с трагедией в ижевской школе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О том, что в Ижевск прибудут на помощь медики из Татарстана, сообщил сегодня и глава Удмуртии Александр Бречалов. По последним данным, погибли 13 человек, из которых девять — школьники. Еще 23 человека получили травмы.

— Уже у большей части раненых — они тяжелые либо средней тяжести — операции проведены, — рассказал Александр Бречалов.



По факту стрельбы в школе Ижевска возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России — пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур.



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Татьяна Демина