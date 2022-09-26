В Кремле заявили, что не принимали решений о введении военного положения и закрытии границ для призывников

Решений о введении военного положения в регионах и закрытии границ из-за частичной мобилизации не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось, — приводит «Интерфакс» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Представитель Кремля признал, что при проведении частичной мобилизации есть случаи нарушения. Он уточнил, что над их исправлением работают губернаторы регионов, активную работу проводят журналисты и общественные организации.

На прошлой неделе глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил о том, что первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики «палочной системы», такой подход недопустим. Он также указал на случаи отказа в приеме добровольцев из-за того, что военкомат «уже выполнил план». Фадеев отметил, что с каждым человеком надо работать тщательно, а не для плана.



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Татьяна Леухина