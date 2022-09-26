Банк «Зенит» взыскал полмиллиарда с владельцев актанышской сети АЗС

С владельцев известной в Восточном Закамье сети АЗС и кафе «Протон» суд взыскал в пользу банка «Зенит» полмиллиарда рублей. Актанышское предприятие ООО «Протон 116» задолжало по трем кредитам 519,6 млн рублей. Кредитные линии были открыты еще в 2017 году на две аффилированные «Протону» компании братьев Нуртдиновых, и за это время банк успел выдать несколько займов в общей сложности на 1 млрд рублей. При этом оставшихся активов братьев на выплату долга не хватит. Подробности — в материале «Реального времени».



Кредиты на 1 млрд



К делу по иску банка «Зенит» против ООО «Протон 116» привлекли еще несколько компаний со схожим названием и зарегистрированных в Актанышском и Сармановском районах. Исковые требования по трем кредитным договорам составили 519,6 млн рублей. Фирма «Протон 116» оформляла займы в банке «Девон-Кредит» (вошел в банковскую группу «Зенит»), задолженность в полном объеме заемщик обязался вернуть через год после получения транша. Деньги компания брала на пополнение оборотных средств, финансирование производственных затрат и расчеты с поставщиками — по ставке 14% годовых. В случае просрочки начислялась неустойка в размере 28% по одному договору и 22% — по другому.

К июню прошлого года задолженность с учетом неустойки за нарушение уплаты основного долга и процентов составила уже 245,5 млн рублей. За год долг стал еще внушительнее. Поручителями по кредитам привлекли «одноименные» компании ООО «Протон-А» и ООО «Протон». А сами долги перешли банку «Зенит» после присоединения к нему «Девон-Кредита» в 2019 году.

При этом в общей сложности «протоновские» компании набрали кредитов в этом банке на сумму более 1 млрд рублей. Средства перевели фирмам «Протон-А» и «Протон» несколькими траншами (первая компания получила 760 млн, вторая — 260 млн). Эти компании фигурируют в исковом заявлении «Зенита» как «Заемщик 1» и «Заемщик 2». По требованию «Зенита» в 2021 году и «Протон», и «Протон-А» были объявлены финансово несостоятельными. Банкротами признаны также ряд других одноименных компаний Сармановского района.



Фирма «Протон 116» оформляла займы в банке «Девон-Кредит» (вошел в банковскую группу «Зенит»). Фото: realnoevremya.ru

Who is Нуртдиновы

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск банка в полном объеме, так что «Протон 116» должен вернуть кредитному учреждению почти 520 млн рублей. «Протон» и аффилированные ему компании со схожими названиями учредили братья Ренат и Ильшат Нуртдиновы. Ренат Нуртдинов также руководит тремя фирмами: ООО «Протон-116» (хранение нефти и продуктов ее переработки в БСИ, что в Набережных Челнах), ООО «Протон-Н» (гостиничный бизнес в расположенном рядом с автоградом Сармановском районе) и ООО «Протон-А» (ресторанный бизнес в Актанышском районе). Ильшат Нуртдинов руководит ООО «Сафар» (грузовая компания в Сармановском районе).

Компания «Протон 116», с которой банк «Зенит» теперь попытается взыскать полмиллиарда рублей, судя по финансовым показателям, не ведет деятельности с 2020 года: в прошлом году ее выручка со 113 тыс. рублей упала до нуля, как и прибыль. Зато «Протон-Н», объявленный банкротом всего три недели назад, показывал неплохие обороты до прошлого года, закрыв коронавирусный 2020 год с выручкой в 46,7 млн рублей и прибылью в 4,2 млн. Еще одна компания, «Протон-А», также признанная банкротом в августе, была на рынке еще успешнее, ее обороты в 2016—2017 годах почти достигали планки в полмиллиарда рублей, но потом стали снижаться, хотя даже предбанкротный год предприниматели закрыли с выручкой в 207 млн, чистая прибыль при этом с 2018 по 2021 год упала с 63,2 млн рублей до 526 тысяч. Именно на этой компании висят заемные средства в размере 290 млн рублей.

Ренат Нуртдинов руководит тремя фирмами, в том числе ООО «Протон-А» (ресторанный бизнес в Актанышском районе). Фото: скриншот google.com/maps

Топливно-ресторанный бизнес

Собственно, причина, по которой «Зенит» пытается взыскать средства с фирмы «Протон 116», в том, что остальные аффилированные ему фирмы летом 2022 года потерпели крах. Так, ООО «Протон» признали несостоятельным в июле этого года, сама же компания братьев Нуртдиновых показывала в лучшие годы (2017—2019) обороты в 130—150 млн рублей и прибыль в 60 млн рублей. Но затем прибыль рухнула сначала в три раза, а затем в два раза, выйдя в ноль по данным за 2021 год (выручка рухнула в 3 раза в «коронавирусном» 2020 году). На этой компании до 2021 года также висел долг в размере более 80 млн рублей.



Фактически, сейчас у братьев полноценно функционирует только компания «Сафар», но и у нее выручка упала с 22 млн рублей в 2019 году до 5,1 млн рублей в 2020—2021-м, а прибыль была совершенно ничтожная (28 тыс. рублей в 2021 году). Характерно, что эту компанию предприниматели запустили не так давно, в 2017 году, но на ней уже висят долги перед партнерами на 3,8 млн рублей. Маловероятно, что у «Сафара» найдутся необходимые полмиллиарда рублей для выплаты долга с неустойками.

Фото: google.com/maps

В Сети можно найти данные об открытых и функционирующих АЗС и кафе под названием «Протон» на трассе М-7, и не только в Актанышском районе, но и по всему Восточному Закамью. Речь о сети АЗС, о которой клиенты в большинстве своем отзывались положительно: «Чистая посуда, хорошая еда — все просто, сытно и вкусно», «Отличное кафе, вкусный кофе и выпечка», «Проезжал утром, хорошо обслужили».

