СКР: число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 15, из них 11 — дети

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Следственный комитет России сообщил, что число жертв стрельбы в школе №88 в Ижевске выросло до 15. Среди погибших 11 человек — школьники, остальные — взрослые.

Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ученика и двое взрослых. Расследование уголовного дела продолжается.

Трагедия произошла сегодня утром. По данным на 11.40, погибшими числились девять человек — двое охранников, двое учителей и пятеро детей. В течение часа стало известно, что количество жертв выросло до 13. По данным СКР на 12 часов, погибли семеро детей и шесть взрослых. Позже глава Удмуртии Александр Бречалов уточнил, что погибли девять школьников.



По факту стрельбы в школе Ижевска возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России — пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).



Нападавшим оказался житель Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения. Он учился в школе, на которую и напал. Мужчина покончил с собой. По данным Следкома, он был одет в черную майку с нацистской символикой. На нем также была балаклава.

— Нам уже известно имя, как бы его назвать, в общем, человека, который это сделал, это Казанцев Артем, житель Ижевска. Мы знаем, что он находился на учете в психоневрологическом диспансере. Он, есть собственно такие предположения, что придерживался нацистской идеологии, потому что был в майке с нацистской символикой, — уточнил Александр Бречалов.



В пресс-службе Росгвардии рассказали, что мужчина, идя в школу, вооружился двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Их, а также пустые и снаряженные патронами магазины нашли рядом с его телом.



В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур по погибшим. Соболезнования выразили президент Татарстана Рустам Минниханов и казанские власти.



По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко и президента Татарстана Рустама Минниханова в Ижевск направили на помощь пострадавшим в ижевской школе нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в столицу Удмуртии отправились 18 специалистов.



Правительство России окажет всю необходимую помощь в связи с трагедией в школе в Ижевске. Премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять этот вопрос под личный контроль. В столицу Удмуртии вылетели министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.



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Татьяна Демина