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Владимир Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену

19:31, 26.09.2022
Владимир Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, сообщает RT со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на портале правовой информации.

— В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки, — говорится в указе.

Фото: wikipedia.org / Laura Poitras / Praxis Films

Летом 2013 года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian некоторые секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете, тем самым инициировав крупный международный скандал.

Россия предоставила Сноудену временное убежище на год после отказов со стороны других стран, выдвинув условие — Сноуден должен был прекратить деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, в дальнейшем ему выдали бессрочный вид на жительство.

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Маргарита Головатенко
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