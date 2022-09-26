Владимир Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, сообщает RT со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на портале правовой информации.



— В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки, — говорится в указе.

Фото: wikipedia.org / Laura Poitras / Praxis Films

Летом 2013 года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian некоторые секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете, тем самым инициировав крупный международный скандал.

Россия предоставила Сноудену временное убежище на год после отказов со стороны других стран, выдвинув условие — Сноуден должен был прекратить деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, в дальнейшем ему выдали бессрочный вид на жительство.

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Маргарита Головатенко