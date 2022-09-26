В Набережных Челнах отопление дадут в течение трех дней

В Набережных Челнах сегодня начали работы по пуску тепла в жилые дома. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что работу по запуску отопления необходимо проводить круглосуточно.

— Управляющие компании будут оперативно отрабатывать по завоздушиванию стояков, в течение трех дней отопление будет подано, — заявил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Ильдара Гайнуллин.

Фото: realnoevremya.ru

В некоторые государственные учреждения, в том числе образовательные, культурные и спортивные, отопление уже подано. По словам Магдеева, в 20—30% объектов жилого фонда тепло появится уже сегодня.

В Казани отопительный сезон также стартует сегодня. Изначально планировалось начать его 20 сентября, но дату сдвинули из-за теплой погоды.

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Елизавета Пуншева