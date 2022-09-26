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Удмуртия направила на безопасность школ в этом году 1,03 млрд рублей — это много или мало?

18:00, 26.09.2022 2
Удмуртия направила на безопасность школ в этом году 1,03 млрд рублей — это много или мало?
Фото: realnoevremya.ru

В 2022 году Удмуртия выделила из регионального бюджета 1,03 миллиарда рублей на обеспечение безопасности школ. Такую сумму в июне утвердили на заседании сорок первой внеочередной сессии Госсовета республики.

Школа №88 в Ижевске, в которой сегодня произошла стрельба, жертвами которой, по последним данным, стали 15 человек, в том числе 11 детей, охранялась, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. По данным Следственного комитета России, при нападении на учреждение погибли два охранника.

— По моей информации, охрану обеспечивал ЧОП в соответствии с заключенным договором. Вы знаете, в прошлом году выделили необходимые средства на то, чтобы наши объекты были обеспечены круглосуточной охраной. Поэтому все необходимые меры, мы считаем, делаем, — рассказал Александр Бречалов.

Школа №88 Ижевска, в которой утром 26 сентября произошла стрельба. Фото: vk.com/scl88_izh

1,03 миллиарда рублей — это:

  • $17,7 миллиона, или €18,2 миллиона по курсу ЦБ на сегодня;
  • в 2,2 раза меньше суммы, которая требовалась Удмуртии на обеспечение антитеррористической защищенности школ, — в июле 2021-го глава Минобрнауки республики Светлана Болотникова назвала сумму в 2,256 миллиарда рублей;
  • в 3,5 раза меньше затрат бюджета Удмуртии на выплату зарплаты работникам учреждений бюджетной сферы — в этом году на нее направили 3,6 миллиарда рублей;
  • по 668 тысяч рублей на образовательную организацию — в Удмуртии, по данным на 2021 год, их насчитывается 1,54 тысячи;
  • 23 127 зарплат учителя в Удмуртии — по итогам первого полугодия средняя зарплата учителя в республике составила 44,5 тысячи рублей;
  • 1 943 бюджета на квартальную охрану ижевской школы №88 — по данным СМИ, начальная цена тендера была чуть более 530 тысяч рублей;
  • 212 годовых доходов главы Удмуртии — за 2021-й Александр Бречалов задекларировал 4,85 миллиона рублей;
  • 67 затрат Оренбурга на безопасность школ — на первоочередные мероприятия в этом году направили 15,3 миллиона рублей;
  • 13 бюджетов, направленных на укрепление безопасности школ Архангельской области, — в этом году выделили 80 миллионов рублей;
  • меньше затрат на обеспечение общественной и антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях Казани — из бюджета Татарстана выделили 1,1 миллиарда;
  • почти в три раза больше затрат на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в школах Краснодара — к началу учебного года выделили свыше 358 миллионов рублей.

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Татьяна Демина
ЭкономикаБюджетФинансыОбществоВластьОбразованиеПроисшествия Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:21
    Все равно трагедия случилась
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  • Анонимно 18:21
    Нужен другой подход
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