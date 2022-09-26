Удмуртия направила на безопасность школ в этом году 1,03 млрд рублей — это много или мало?

В 2022 году Удмуртия выделила из регионального бюджета 1,03 миллиарда рублей на обеспечение безопасности школ. Такую сумму в июне утвердили на заседании сорок первой внеочередной сессии Госсовета республики.

Школа №88 в Ижевске, в которой сегодня произошла стрельба, жертвами которой, по последним данным, стали 15 человек, в том числе 11 детей, охранялась, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. По данным Следственного комитета России, при нападении на учреждение погибли два охранника.

— По моей информации, охрану обеспечивал ЧОП в соответствии с заключенным договором. Вы знаете, в прошлом году выделили необходимые средства на то, чтобы наши объекты были обеспечены круглосуточной охраной. Поэтому все необходимые меры, мы считаем, делаем, — рассказал Александр Бречалов.

Школа №88 Ижевска, в которой утром 26 сентября произошла стрельба. Фото: vk.com/scl88_izh

1,03 миллиарда рублей — это:

$17,7 миллиона , или €18,2 миллиона по курсу ЦБ на сегодня;

, или по курсу ЦБ на сегодня; в 2,2 раза меньше суммы, которая требовалась Удмуртии на обеспечение антитеррористической защищенности школ, — в июле 2021-го глава Минобрнауки республики Светлана Болотникова назвала сумму в 2,256 миллиарда рублей;

— в июле 2021-го глава Минобрнауки республики Светлана Болотникова назвала сумму в 2,256 миллиарда рублей; в 3,5 раза меньше затрат бюджета Удмуртии на выплату зарплаты работникам учреждений бюджетной сферы — в этом году на нее направили 3,6 миллиарда рублей;

— в этом году на нее направили 3,6 миллиарда рублей; по 668 тысяч рублей на образовательную организацию — в Удмуртии, по данным на 2021 год, их насчитывается 1,54 тысячи;

— в Удмуртии, по данным на 2021 год, их насчитывается 1,54 тысячи; 23 127 зарплат учителя в Удмуртии — по итогам первого полугодия средняя зарплата учителя в республике составила 44,5 тысячи рублей;

— по итогам первого полугодия средняя зарплата учителя в республике составила 44,5 тысячи рублей; 1 943 бюджета на квартальную охрану ижевской школы №88 — по данным СМИ, начальная цена тендера была чуть более 530 тысяч рублей;

— по данным СМИ, начальная цена тендера была чуть более 530 тысяч рублей; 212 годовых доходов главы Удмуртии — за 2021-й Александр Бречалов задекларировал 4,85 миллиона рублей;

— за 2021-й Александр Бречалов задекларировал 4,85 миллиона рублей; 67 затрат Оренбурга на безопасность школ — на первоочередные мероприятия в этом году направили 15,3 миллиона рублей;

— на первоочередные мероприятия в этом году направили 15,3 миллиона рублей; 13 бюджетов, направленных на укрепление безопасности школ Архангельской области, — в этом году выделили 80 миллионов рублей;

— в этом году выделили 80 миллионов рублей; меньше затрат на обеспечение общественной и антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях Казани — из бюджета Татарстана выделили 1,1 миллиарда;



— из бюджета Татарстана выделили 1,1 миллиарда; почти в три раза больше затрат на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в школах Краснодара — к началу учебного года выделили свыше 358 миллионов рублей.

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Татьяна Демина