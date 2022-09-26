В Казани сегодня стартует отопительный сезон

Фото: Илья Репин

В Казани сегодня стартует отопительный сезон. Мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» призвал УК постепенно подавать тепло в жилые дома.

— Во многих социальных учреждениях тепло уже дали. По жилому фонду разная ситуация. Как всегда, есть те, кто требуют включить тепло поскорее, и есть те, кто готов и подождать, — отметил он.

Метшин призвал глав администраций города и УК прислушаться к пожеланиям жителей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В субботу министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в республике запущено 1 678 котельных, что составляет 53,89%. Таким образом, отапливаются 4 999 многоквартирных домов — 28,3% жилищного фонда.



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Сергей Афанасьев