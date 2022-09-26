В образовательные организации Казани пришли письма с угрозами массовой стрельбы

Фото: Максим Платонов

В некоторые школы и детские сады Казани поступили письма с предупреждением о предстоящей стрельбе. Об этом «Реальному времени» сообщил источник.

Из-за этого родителям рекомендовали забрать детей. Известно, что письма поступили в 10.15—10.20, после известия о трагедии в соседней с Татарстаном Удмуртии.

В мэрии Казани «Реальному времени» подтвердили этот факт: «Действительно, несколько образовательных учреждений получили письма с угрозами. Руководители организаций действовали по инструкции».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

По последним данным, в результате стрельбы в ижевской школе №88 погибли 13 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с сегодняшнего дня и до 29 сентября в регионе объявлен траур по погибшим в школе. Казанские власти выразили соболезнования семьям погибших в связи с трагедией в ижевской школе №88.

— Мы глубоко потрясены трагедией в школе в Ижевске. Скорбим вместе с жителями Удмуртии. Соседи, к несчастью, знаем, что вы переживаете, не понаслышке. Сердцем и мыслями мы с вами, — говорится в опубликованном мэрией Казани сообщении.

Дарья Пинегина