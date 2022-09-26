«Соллерс» обсуждает с Mazda вопрос о прекращении производства автомобилей во Владивостоке

«Соллерс Авто», работающая в партнерстве с Mazda и Ford, обсуждает выкуп доли Mazda и прекращение производства машин во Владивостоке. Компания имеет план перезапуска автопроизводства на мощностях бывшего СП.

— При этом «Соллерс Авто» уже разработала план перезапуска завода под производство автомобилей других брендов и в настоящее время финализирует переговоры по этому вопросу, — передает «Интерфакс» cообщение пресс-службы.

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале сентября стало известно, что основой для локализации производства легких коммерческих автомобилей под маркой «Соллерс» станут китайские модели JAC. На мощностях завода «Соллерс Форд» в Елабуге планируется выпускать автомобиль, схожий по характеристикам с Ford Transit и Mercedes Sprinter.



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Татьяна Леухина