В Казани мост на улице Назарбаева перекроют полностью на год

В Казани мост на улице Назарбаева перекроют полностью на год. Это произойдет в ночь со вторника на среду, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

— В эти выходные мы вынужденно перекрыли мост на улице Назарбаева для дополнительного обследования. Мы планировали в этом году приступить к реконструкции, но состояние моста вызывает тревогу специалистов, — сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов на сегодняшнем совещании в мэрии объяснил, что необходимость работ по реконструкции этого моста стала очевидной еще в 2019 году после проведения обследования. Тогда специалисты определили, что объект является аварийным. И поэтому мэрия ввела тогда же ограничения по передвижению через мост тяжеловесной техники.

В ходе нынешней реконструкции, пообещал Саляхутдинов, число полос на мосту будет увеличено с шести до восьми, а несущая нагрузка вырастет с нынешних 15 тонн на ось до 25 тонн. На мосту также расширится пешеходная зона и появится велодорожка со стороны озера Нижний Кабан.

Фото: kzn.ru

В настоящий момент рабочие приступили лишь к демонтажу пешеходной части моста и переустройству сетей электроснабжения. Однако при проведении работ была замечена «опасная деформация конструкции моста» из-за просадки грунта.

— Специалисты провели обследование и зафиксировали трещины в опорах, которые увеличиваются. Эксперты заключили, что эксплуатировать мост даже со стороны наименьшего числа повреждений — небезопасно. Необходимо прекратить движение по всем полосам во избежание аварийных ситуаций, — пояснил Саляхутдинов.

В ночь со вторника на среду планируется полностью закрыть движение по мосту, предупредили в мэрии Казани. При этом ранее окончание строительства планировалось на 2024 год «при поэтапном закрытии моста». При полном перекрытии, пообещали чиновники, все работы можно будет выполнить за год.

На время закрытия планируется перевести поток транспорта на улицы Марселя Салимжанова, Татарстан и Габдуллы Тукая. По этому же пути будут организованы автобусные маршруты №25, 43 и 77 — в прямом и обратном направлении. Автобусы №5 и 68 будут следовать по ул. Марселя Салимжанова и Татарстан. Автобус №71 будет проезжать через улицу Татарстан, улицу Пушкина и улицу Бутлерова.

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Сергей Афанасьев