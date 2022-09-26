В Казани задержали двоих мужчин после стрельбы на улице Светлой
В Казани неизвестный открыл стрельбу на улице Светлой. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили источники.
Мужчина стрелял из пистолета с балкона одного из домов по улице Светлой. На место происшествия выехали полицейские.
Выяснилось, что двое пьяных мужчин находились на балконе. При этом один из них произвел несколько выстрелов. Мужчин 1979 и 1980 года рождения задержали сотрудники полиции. На месте происшествия изъят пневматический пистолет.
В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили «Реальному времени» в УВД по Казани.
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