Казань заняла 24-е место в топ-100 российских городов по уровню зарплат

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По уровню зарплат среди 100 российских городов столица Татарстана занимает 24-ю строчку. Среднемесячная чистая зарплата в Казани по итогам первого полугодия 2022 года составила 54,3 тысячи рублей, что на 14,4% больше, чем за январь — июнь прошлого года, говорится в исследовании «РИА Новости».

Лидером по уровню зарплат стал Новый Уренгой. Средняя зарплата там в первой половине года составила 129,5 тысячи рублей, что на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

В топ-3 также вошли Салехард и Южно-Сахалинск — 115,5 тысячи и 110,8 тысячи рублей соответственно. Москва занимает четвертую строчку — среднемесячная чистая зарплата там составила 128,3 тысячи рублей. В топ-10 также входят Сургут, Магадан, Красногорск, Санкт-Петербург, Химки и Анадырь.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На последнем месте по уровню зарплат находится Элиста. Там среднемесячная чистая зарплата по итогам первого полугодия 2022 года составила 33,1 тысячи рублей, что на 4,5% больше, чем за январь — июнь прошлого года.

Напомним, согласно данным официальной статистики, в Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила 50 065 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 17,5%.

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Татьяна Демина