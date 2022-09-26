Александр Борисов ушел с поста директора казанского IT-парка — источник

Как стало известно «Реальному времени», с сегодняшнего дня Александр Борисов ушел с поста директора казанского IT-парка. Об этом изданию рассказал собственный источник.

В самом IT-парке от комментариев на эту тему отказались.

Напомним, информация о возможном уходе Борисова с поста директора IT-парка появилась в мае этого года. Тогда его окружение не стало подтверждать эту информацию и раскрывать возможные причины ухода.

В IT-парк Борисов пришел в 2014 году на пост куратора стартапов. До этого он более 10 лет работал разработчиком, а 5 лет находился на посту директора ООО «Иннософт». В 2019-м Борисов стал руководителем Центра технологических компетенций «Иннополис», а уже на следующий год возглавил IT-парк.

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Артем Гафаров