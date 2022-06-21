Итоги дня: «высокомерная» нота Лондона, стратегия развития стройотрасли до 2030-го, доллар ниже 54 рублей
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 21 июня:
- Президент России Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета страны, посвященное Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. Он заявил, что национальный проект «Жилье и городская среда» следует продлить до начала следующего десятилетия, призвал обеспечить объем ввода жилья в 2022-м не ниже уровня прошлого года и привлечь «солидные инвестиции» в сферу ЖКХ. Также глава государства поставил задачу довести долю отечественных производителей стройматериалов на российском рынке до 95%.
- После вступительной речи Путина на заседании президиума Госсовета России вице-премьер Марат Хуснуллин представил стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Общий объем финансирования оценивается в 160 триллионов рублей. Ожидается, что к 2030 году в России построят 1 млрд кв. м жилья. Планируется расширить полномочия регионов по планированию территорий, запустить новые механизмы поддержки спроса, учитывающие специфику регионов и так далее.
- Следом за Хуснуллиным слово взял президент Татарстана, председатель комиссии Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» Рустам Минниханов. Он рассказал, что в стране по программе льготной ипотеки выдали 776 тысяч кредитов на 2,3 триллиона рублей и предложил устанавливать в квартирах системы загазованности. Минниханов также выступил с идеей сделать комплексную программу модернизации ЖКХ 10-летней.
- О работе над стратегией развития строительной отрасли до 2030 года на заседании президиума Госсовета России рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он рассказал, что прорабатываются дополнительные меры поддержки ИЖС, а вместе с регионами ведется разработка новой программы ликвидации аварийного жилья. Файзуллин также отметил, что в строительной сфере эффективно внедряются цифровые решения.
- Старт приемной кампании в российские вузы совпал с беспрецедентной атакой на их сайты. Первыми в Казани с DDoS-атаками столкнулись в технологическом, медицинском и аграрном университетах, а затем и в КФУ. «Ошибка подключения», «Страница не найдена» «Ошибка 500» — такие сообщения с прошлого дня встречают пользователей вузовских веб-сайтов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную «блокаду» Калининградской области: «На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы».
- В Татарстан от правительства России поступили дополнительные средства на обновление медицинского оборудования в республике. Сумму финансирования увеличили с 1,07 до 1,15 миллиарда рублей.
- Корпорация «Туризм.РФ» определила лаишевскую акваторию Куйбышевского водохранилища в качестве основного туристического хаба Татарстана. Концепция мастер-плана курортного центра «Лаишево» предполагает, что около 311 га вдоль «Камского моря» зарезервируют под строительство современного курортного комплекса с общим объемом инвестиций в 25 млрд рублей. Детали — в материале «Реального времени».
- В Татарстане усиливают готовность на случай вспышки холеры. Распоряжение кабмина республики в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения дополнили несколькими абзацами, в том числе о «принципиальном оснащении холерного госпиталя».
- Протяженность велодорожек в Казани вырастет вдвое за счет Вознесенского тракта и дороги-дублера Горьковского шоссе. На сегодняшний день в городе реализовано около 12 км велодорог и велополос, не считая территорий парков и скверов. Еще порядка 6 км располагаются в рекреационных зонах: парках и скверах.
- В России в крупных населенных пунктах могут начать реализовать концепцию «город без машин». При ее реализации предлагается взамен парковок создавать комфортные общественные пространства рядом с домом и развивать современный общественный транспорт.
- В Евпатории началось строительство многопрофильного центра детской реабилитации. Объект возводит ГУП «Татинвестгражданпроект» в статусе генподрядчика. Детали — в материале «Реального времени».
- Утром доллар на Мосбирже снизился до 55 рублей, это произошло первый раз с июня 2015 года. Вечером он опустился еще ниже — до 54,3 рубля. Курс евро к 18 часам достиг 57,02 рубля.
- «Бахетле» продолжит избавляться от недвижимости в Казани, хотя сами супермаркеты домашней еды не исчезнут. «Торговые центры «Бахетле» продает, но сами магазины не уходят», — рассказала исполнительный директор компании «Бахетле» Гузель Ананьева. Подробности — в материале «Реального времени».
- Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» должна встать «на боевое дежурство» уже в конце 2022 года. Глава государства Владимир Путин напомнил, что она прошла успешные испытания.
- Лондон направил Москве «высокомерную» ноту по приговоренным к смертной казни в ДНР британцам, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин. По его словам, документ составлен в «исключительно высокомерных, поучительных выражениях» и не вызывает желание взаимодействовать в вопросах, обозначенных Великобританией.
- Государственная дума приняла закон о легализации параллельного импорта. Он позволит защитить отечественные компании, которые ввозят товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.
- В столице Татарстана презентовали монету «Казань» из серии «Города трудовой доблести». На ее лицевой стороне указаны номинал и год выпуска, на обратной — изображение фрагмента памятника труженикам тыла и надписи «Казань» и «Города трудовой доблести».
- На финансирование международных соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы», которые пройдут в Казани в июле, потратят почти 160 миллионов рублей. Участие в них подтвердили уже восемь государств. Окончательный список стран-участниц сформируют к 10 июля.
- ФСБ пресекла деятельность подпольных мастерских, которые специализировались на восстановлении и переделке гражданских образцов оружия в боевое в Татарстане и еще 37 регионах России. В них в общей сложности прекращена работа 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
- Сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья Медведев вступил в партию «Единая Россия». «Постараюсь применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны», — сказал сын бывшего президента страны. Партбилет ему вручил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Ключевые события 118-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что киевский режим около 5 утра 20 июня предпринял очередную безумную попытку захватить остров Змеиный — в планах было нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов и высадка десанта. Удары наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанском. Все средства поражения ВСУ, выпущенные по Змеиному, уничтожены ВС России.
- «Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошел на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря», — заявили в Минобороны России. ВСУ противокорабельными ракетами и беспилотниками «Байрактар ТБ-2» нанесли удар по газодобывающим платформам «БК-1» и «Крым-1». В результате этой провокации на «БК-1» начался сильный пожар, из-за чего появилась угроза экологической катастрофы в районе Черного моря.
- Минобороны России заявило, что в ответ на диверсии киевского режима на военном аэродроме «Школьный» около Одессы крылатыми ракетами «Оникс» ликвидированы выявленные в ходе спецоперации ангары с беспилотниками «Байрактар-ТБ2». На острове Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777, а у Очакова и Тузла Одесской области — две пусковые установки зенитной ракетной системы «С-300».
- В Минобороны также заявили, что украинские вооруженные силы продолжают нести значительные потери. В 57-й механизированной бригаде ВСУ в Северодонецке в одном из батальонов в строю осталось только 28 военнослужащих, в другом — только командный состав.
Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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