Лондон направил Москве «высокомерную» ноту по приговоренным в ДНР

Лондон направил Москве «высокомерную» ноту по приговоренным к смертной казни в ДНР британцам. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.

— Могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах, — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: МИД России

В начале мая Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к смертной казни. По законам ДНР, британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, марокканец Саадун Брагим будут расстреляны.

Глава республики Денис Пушилин заявлял, что сейчас нет никаких оснований для пересмотра смертного приговора западным наемникам.

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Татьяна Леухина