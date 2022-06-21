Минниханов предложил принять меры по предотвращению взрывов газа в домах

Президент Татарстана, председатель комиссии Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» Рустам Минниханов предложил принять меры по предотвращению взрывов газа в домах. По его словам, необходимо внести изменения в российское законодательство.

На заседании президиума Госсовета России Минниханов заявил, что в прошлом году в России прогремел 31 взрыв. Подобные происшествия, напомним, случались и в Татарстане. Так, вечером 25 октября 2021 года взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах.

Президент Татарстана выступил с идеей устанавливать в квартирах системы загазованности.

Заседание президиума Госсовета России открыл президент страны Владимир Путин. С докладом выступил вице-премьер страны Марат Хуснуллин, который предложил сформировать новое меню поддержки жилищного строительства, учитывая региональные особенности.



На заседании Госсовета России рассмотрят стратегию развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года, подготовленную Минстроем страны. Она направлена на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, технологическое развитие отрасли, повышение энергоэффективности и экологичности жилья и коммунальных систем.



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Татьяна Демина