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Минниханов предложил принять меры по предотвращению взрывов газа в домах

16:19, 21.06.2022 3
Минниханов предложил принять меры по предотвращению взрывов газа в домах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент Татарстана, председатель комиссии Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» Рустам Минниханов предложил принять меры по предотвращению взрывов газа в домах. По его словам, необходимо внести изменения в российское законодательство.

На заседании президиума Госсовета России Минниханов заявил, что в прошлом году в России прогремел 31 взрыв. Подобные происшествия, напомним, случались и в Татарстане. Так, вечером 25 октября 2021 года взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах.

Президент Татарстана выступил с идеей устанавливать в квартирах системы загазованности.

Заседание президиума Госсовета России открыл президент страны Владимир Путин. С докладом выступил вице-премьер страны Марат Хуснуллин, который предложил сформировать новое меню поддержки жилищного строительства, учитывая региональные особенности.

На заседании Госсовета России рассмотрят стратегию развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года, подготовленную Минстроем страны. Она направлена на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, технологическое развитие отрасли, повышение энергоэффективности и экологичности жилья и коммунальных систем.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураВластьБизнесУслугиНедвижимостьЭкономика Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 21 июн
    за чей счет? давайте за ваш счет
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  • Анонимно 21 июн
    Поддерживаю.
    Хорошая идея.
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    Анонимно 21 июн
    идея плохая. давайте за ваш счет всё организуем
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