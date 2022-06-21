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Доллар опустился ниже 54 рублей на Мосбирже

18:22, 21.06.2022 1
Доллар опустился ниже 54 рублей на Мосбирже
Фото: wikipedia.org

Курс доллара упал ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 18:00 курс доллара достиг 54,3 рубля, евро — 57,02.

Фото: pixabay.com

Вечером ранее курс евро на Московской бирже опустился до 57 рублей впервые с мая 2015 года. Утром доллар на Мосбирже снизился до 55 рублей, что произошло первый раз с июня 2015 года. Его официальный курс, установленный Банком России на сегодня, — 56,1727 рубля.

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Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансы

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