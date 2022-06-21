Первый «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года

Фото: кадр видео Минобороны России с испытаний «Сармата»

Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» должна встать «на боевое дежурство» уже в конце 2022 года. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что в стране проведены успешные испытания ракеты «Сармат», пишет «РИА Новости».

В апреле 2021 года в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что первый полк, укомплектованный ракетами «Сармат», заступит на боевое дежурство в 2024 году. По его словам, к этому времени доля современной техники в войсках России достигнет 76%.

Спустя год после заявления Владимира Путина, в апреле 2022-го, Минобороны России сообщило, что на космодроме Плесецк из шахтной установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».



По мнению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, «Сармат» может обеспечить безопасность России в ближайшие 30—40 лет. Он отметил, что американские системы противоракетной обороны не успеют среагировать на заход этой ракеты в космос.



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Татьяна Демина