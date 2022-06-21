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В столице Татарстана презентовали монету «Казань» из серии «Города трудовой доблести»

13:10, 21.06.2022
В столице Татарстана презентовали монету «Казань» из серии «Города трудовой доблести»
Фото: Ринат Назметдинов

В казанском Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941—1945 годов презентовали памятную монету «Казань», выпущенную Банком России в серии «Города трудовой доблести». Ее номинал — 10 рублей.

Монета сделана из недрагоценного металла. Диаметр — 22 мм. На лицевой стороне монеты указаны номинал и год выпуска.

Фото: Ринат Назметдинов

На обратной стороне памятной монеты расположены изображение фрагмента памятника труженикам тыла и надписи «Казань» и «Города трудовой доблести».

Фото: Ринат Назметдинов

О выпуске в обращение памятных монет серии «Города трудовой доблести» с городами Казань, Ижевск, Иркутск и Магнитогорск Центробанк объявил 6 мая. Тираж каждой монеты — 1 миллион.

Больше фотографий с презентации памятной монеты «Казань» серии «Города трудовой доблести» — в фоторепортаже «Реального времени».

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Татьяна Демина
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