В столице Татарстана презентовали монету «Казань» из серии «Города трудовой доблести»
В казанском Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941—1945 годов презентовали памятную монету «Казань», выпущенную Банком России в серии «Города трудовой доблести». Ее номинал — 10 рублей.
Монета сделана из недрагоценного металла. Диаметр — 22 мм. На лицевой стороне монеты указаны номинал и год выпуска.
На обратной стороне памятной монеты расположены изображение фрагмента памятника труженикам тыла и надписи «Казань» и «Города трудовой доблести».
О выпуске в обращение памятных монет серии «Города трудовой доблести» с городами Казань, Ижевск, Иркутск и Магнитогорск Центробанк объявил 6 мая. Тираж каждой монеты — 1 миллион.
Больше фотографий с презентации памятной монеты «Казань» серии «Города трудовой доблести» — в фоторепортаже «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым