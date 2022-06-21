Татарстану дополнительно выделили 1,15 млрд рублей на обновление медицинского оборудования

В Татарстан от правительства России поступили дополнительные средства на обновление медицинского оборудования в республике. Сумму финансирования увеличили с 1,07 млрд рублей до 1,15 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Также российский Кабмин выделил 69,03 млн рублей для софинансирования расходных обязательств при реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Еще 17,2 млн рублей поступят из бюджета Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2022 году в Татарстане по модернизации первичного медицинского звена отремонтируют 32 учреждения. В работе у подрядчиков — 14 объектов. На конец мая шесть объектов завершены. Объем выполненных работ составил 70%.



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Дарья Акимова