Проектировщики из Татарстана строят центр детской реабилитации в Крыму

«Будущий центр станет флагманом детской курортной реабилитации нашей страны»

В Евпатории началось строительство многопрофильного центра детской реабилитации. Объект возводит ГУП «Татинвестгражданпроект», в статусе генподрядчика. В торжественной церемонии, посвященной старту строительства, приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, глава Крыма Сергей Аксенов, генеральный директор «Татинвестгражданпроекта» Адель Хуснутдинов.

«Сегодня мы с вами даем старт строительству нового детского реабилитационного центра в Евпатории. Я уверена, что будущий центр станет флагманом детской курортной реабилитации нашей страны», — заявила Валентина Матвиенко на церемонии закладки первого камня центра.

Центр сможет принять до 300 человек

Центр разместится на месте заброшенной Мойнакской грязелечебницы и прилегающей к ней территории санатория «Родина», общая площадь объекта составляет 22 гектара. Федеральный детский реабилитационный центр будет осуществлять реабилитацию детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с ревматологическими заболеваниями, с заболеваниями нервной системы, с заболеваниями органов чувств.

Реабилитационный центр рассчитан на детей от 1 года до 18 лет и сможет принять до 300 человек. Макет будущего центра установлен в здании Совета Федерации.

Застройщиком выступает ППК «Единый заказчик». Генеральный подрядчик — ТИГП. Объект строится согласно перечню поручений Владимира Путина о создании в 2020—2024 годах двух детских реабилитационных центров и по Федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Эмиль Зиянгиров