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Протяженность велодорожек в Казани вырастет вдвое за счет Вознесенского тракта и дублера Горьковского шоссе

13:55, 21.06.2022 12
Протяженность велодорожек в Казани вырастет вдвое за счет Вознесенского тракта и дублера Горьковского шоссе
Фото: kzn.ru

Сейчас в Казани реализовано около 12 км велодорог и велополос, не считая территорий парков и скверов. Еще порядка 6 км располагаются в рекреационных зонах: парках и скверах. В скором времени к ним может прибавиться еще 12 км дорог для велосипедов, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани.

— Так, в проекте Вознесенского тракта от Аметьевской магистрали до проспекта Победы, а также в проекте дороги-дублера Горьковского шоссе, реконструкции улицы Осиновской предусмотрены велодорожки. Их общая протяженность составит более 12 километров, — пояснили в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что при проектировании новых дорог учитываются уже существующие веломаршруты, а планов по сокращению велодорожек нет.

В сентябре 2020 года председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказывал о планах обустроить велодорожки на Кремлевской (Ленинской) дамбе. Однако можно заметить, что это предложение так и осталось нереализованным.

Фото: kzn.ru

В январе этого года власти Казани вынесли на общественные обсуждения проект планировки территории автомобильной дороги (более известной как дорога-дублер Горьковского шоссе) от улицы Несмелова до трассы федерального значения М-7 «Волга». Месяц назад, 23 мая, стало известно, что на участке ведется монтаж сетей наружного освещения, подпорных стен, шумозащитных экранов, осуществляется озеленение и устройство асфальтобетонного покрытия. Параллельно проектируется участок от Храма всех религий до трассы М-7.

О планах реконструкции Осиновской улицы стало известно в декабре прошлого года. Согласно проекту, дорогу на улице протяженностью 1,4 км расширят до четырех полос. Кроме того, на улице Осиновской планируют обустроить с двух сторон тротуары шириной по 2,5 метра, а также велодорожки шириной 1,5 метра. Помимо прочего, предусмотрены установка трех светофорных узлов, ремонт межквартальных проездов, перенос инженерных коммуникаций и строительство ливневой канализации.

Артем Гафаров
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 21 июн
    Круто ! .ещё бы сделать кольцевой веломаршрут по городу по историческим местам.
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    Анонимно 21 июн
    крутого нет ничего! зачем кататься по исторически местам?? вам что делать нечего не работаете? надеюсь уверен что скоро все велосипедисты будут безработными все абсолютно! думаю летом в следующем году ни самокатов ни велосипедистов казани не будет
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  • Анонимно 21 июн
    Велосипедисты явно будут довольны!
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    Анонимно 21 июн
    а люди будут не довольны зачем им потакать этим велосипедистам за наш счет? пусть на свои строят велодорожки в нашем климате велики не нужны
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    Анонимно 21 июн
    Да причем тут наши деньги? Те налоги, которые мы платим — это копейки по сравнению с налогами того же КАМАЗа или по сравнению с прибылью от торговли
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    Анонимно 21 июн
    уж лучше они по своей собственной полосе едут, чем по проезжей части для автомобилей - так безопаснее для всех
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    Анонимно 21 июн
    д а нет уж лучше пусть катаются з а городом в парках но с улиц их надо убирать и велодорожки не надо строить просто ввести запрет катания велосипедов по улицам. и всё.
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    Анонимно 21 июн
    велосипедисты не люди что ли?)
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    Анонимно 21 июн
    люди но пусть на свои досуг проводят зачем н а общественные деньги на налоги 90% людей строить средство для развлечения?
    стройте на свои себе велодорожки.а наши налоги на себя не тратьте
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    Анонимно 21 июн
    Это верно! Дорожки всегда пустые! Нелепая выдумка. У нас не Африка: 9-10 месяцев - холода!
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  • Анонимно 21 июн
    смысл ради двух месяцев в году ?? зачем деньги в кризис тратить?
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  • Анонимно 21 июн
    что там с проектом вознесенского тракта 2 очередь, скоро уж дорогу сдадут а проекту юк. ждемс
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