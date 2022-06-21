Протяженность велодорожек в Казани вырастет вдвое за счет Вознесенского тракта и дублера Горьковского шоссе

Сейчас в Казани реализовано около 12 км велодорог и велополос, не считая территорий парков и скверов. Еще порядка 6 км располагаются в рекреационных зонах: парках и скверах. В скором времени к ним может прибавиться еще 12 км дорог для велосипедов, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани.

— Так, в проекте Вознесенского тракта от Аметьевской магистрали до проспекта Победы, а также в проекте дороги-дублера Горьковского шоссе, реконструкции улицы Осиновской предусмотрены велодорожки. Их общая протяженность составит более 12 километров, — пояснили в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что при проектировании новых дорог учитываются уже существующие веломаршруты, а планов по сокращению велодорожек нет.

В сентябре 2020 года председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказывал о планах обустроить велодорожки на Кремлевской (Ленинской) дамбе. Однако можно заметить, что это предложение так и осталось нереализованным.

Фото: kzn.ru

В январе этого года власти Казани вынесли на общественные обсуждения проект планировки территории автомобильной дороги (более известной как дорога-дублер Горьковского шоссе) от улицы Несмелова до трассы федерального значения М-7 «Волга». Месяц назад, 23 мая, стало известно, что на участке ведется монтаж сетей наружного освещения, подпорных стен, шумозащитных экранов, осуществляется озеленение и устройство асфальтобетонного покрытия. Параллельно проектируется участок от Храма всех религий до трассы М-7.

О планах реконструкции Осиновской улицы стало известно в декабре прошлого года. Согласно проекту, дорогу на улице протяженностью 1,4 км расширят до четырех полос. Кроме того, на улице Осиновской планируют обустроить с двух сторон тротуары шириной по 2,5 метра, а также велодорожки шириной 1,5 метра. Помимо прочего, предусмотрены установка трех светофорных узлов, ремонт межквартальных проездов, перенос инженерных коммуникаций и строительство ливневой канализации.



Артем Гафаров