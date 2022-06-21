Яхтенная марина, СПА-отель, променад с ресторанами: что появится в Лаишево за 25 миллиардов

Госкорпорация «Туризм.РФ» запросила 311 га земли для создания всесезонного курорта

Федеральная госкорпорация «Туризм.РФ», курируемая российским вице-премьером Дмитрием Чернышенко, определила лаишевскую акваторию Куйбышевского водохранилища в качестве основного туристического хаба Татарстана. Предварительная концепция мастер-плана курортного центра «Лаишево» сегодня была представлена на специальной конференции для потенциальных татарстанских инвесторов. Согласно ей, около 311 га вдоль «Камского моря» будет зарезервировано под строительство современного курортного комплекса с общим объемом инвестиций в 25 млрд рублей. Ожидается, что окончательный вариант мастер-плана будет утвержден советом директоров в сентябре, после чего на муниципальные прибрежные земли придут «несколько десятков проектных компаний». Детали — в материале «Реального времени».

Как Лаишево превратят во всесезонный курорт

Сегодня руководство АО «Корпорация Туризм.РФ» впервые обнародовало предварительную концепцию мастер-плана круглогодичного курорта «Лаишево». Его презентация проходила на конференции «Развитие туристской инфраструктуры», организованной Госкомитетом Татарстана по туризму сразу после президентской «отмашки» — буквально вчера финальную версию показали Рустаму Минниханову. Ее привез в Казань первый заместитель госкорпорации «Туризм.РФ» Денис Секачев. Как утверждают источники, она получила одобрение с небольшими правками, после чего ее решили представить широкому кругу татарстанских инвесторов.

На конференции с бизнесом ее представлял директор департамента средств размещения и туристских услуг АО «Корпорация Туризм.РФ» Вячеслав Шашкин. Как следовало из его презентации, мастер-план предусматривает полную застройку прибрежной территории в акватории Куйбышевского водохранилища. Территория начнется от самого въезда в Лаишево, захватит «угол» побережья и поднимется вверх. По замыслу разработчиков концепции, курортный центр должен объединить оздоровительный, пляжный, экологический и круизный туризм, поэтому вдоль побережья планируется осуществить около 13 различных проектов общей стоимостью 25 млрд рублей.

Так, при въезде предполагается разместить доступные гостиницы уровня трех-четырех «звезд». Их емкость составит 240 номеров. А для расширения семейного отдыха планируется соорудить рядом аквапарк. Самые большие инвестиции будут сделаны в улучшение пляжной инфраструктуры — это прогулочная набережная, пляжная зона, спортивные объекты, кафе, арт-объекты, экскурсионные речные прогулки, швартовка круизных судов.

Сегодня руководство АО «Корпорация Туризм.РФ» впервые обнародовало предварительную концепцию мастер-плана круглогодичного курорта «Лаишево»

Яхтенная марина на 40 га

Уникальной особенностью курортной зоны станет создание современной, самой большой на Волге яхтенной марины площадью более 40 га. Она задумывается с обширной инфраструктурой для владельцев яхт и любителей этого вида спорта: здесь планируется построить яхт-центр, эллинги для зимнего хранения, сервисные центры. Тут же будут развивать центр активных водных видов спорта, где планируются прокат, аттракционы на открытой воде, можно будет пройти обучение. Правда, один из участников встречи обратил внимание разработчиков мастер-плана на неудачный выбор месторасположения марины. По его словам, это место (недалеко от променада) отличается высокой заболоченностью, поэтому придется приложить немало усилий для проведения дноуглубительных работ.

Чуть дальше расположится элитная зона со СПА-отелем уровня пяти «звезд» с крытыми и открытыми подогреваемыми бассейнами для формирования всесезонного спроса. Предполагается, что он станет одной из точек притяжения курорта «Лаишево» . По всей будущей курортной зоне планируется разбросать глэмпинги (около 40 единиц), гостевые дома (50 номеров), хаусботы, то есть дома на воде (40 штук), акватермальный комплекс, в том числе бани на воде.

Чуть дальше расположится элитная зона со СПА-отелем уровня пяти «звезд» с крытыми и открытыми подогреваемыми бассейнами для формирования всесезонного спроса

Центральным ядром комплекса станет променад с ресторанами, развлечениями, ретейлом, площадкой для мероприятий, зонами коворкинга. Большую территорию предлагается отвести под вертолетную площадку. Вокруг будут разбиты парки.

— Дополнительная туристическая инфраструктура, создание парков позволят сделать курорт круглогодичным и всесезонным, привлечь большое число туристов со всей страны, — отметил Вячеслав Шашкин.

Плюс 900 тысяч туристов в год

По расчетам авторов концепции, развитие инфраструктуры курорта «Лаишево» увеличит туристический поток на 900 тысяч человек к 2030 году. По итогам 2021 года туристический поток оценивается в 3,3 млн человек. При осуществлении всего объема инвестиций эффект от реализации проекта туристической территории «Лаишево» для ВРП Республики Татарстан составит 16,7 миллиарда рублей к 2035 году, уточнил Шашкин.

Финансирование проекта предусматривает создание специальных проектных компаний, учреждаемых ГК «Туризм.РФ». По словам Дениса Секачева, мажоритарная доля отводится инвесторам, но доля ГК не должна быть менее 40%.

После сентября будут объявлены лоты для проектных компаний

Так почему выбрали Лаишево, хотя Татарстан предлагал еще немало рекреационных зон в других районах республики? К примеру, в шорт-лист включили территорию Спасского района рядом с Великим Болгаром, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский — все на Волге.

— В марте этого года мы подписали соглашение: республика предложила ряд территорий для развития комплексных туристических центров. В апреле приехали большой делегацией, смотрели участки и посчитали, что первой территорией в 311 га будет Лаишевский район. Мы подсчитали, что на берегу «Камского моря» есть чудесное водохранилище, недалеко от аэропорта, огромное количество достопримечательностей, — заключил Секачев.

Руководитель проектов департамента по взаимодействию с инвесторами АО «Корпорация. Туризм.РФ» Марина Ким оценивает шансы на утверждение концепции мастер-плана «Лаишево» как «очень высокие».

— Под реализацию каждого лота будут создаваться специальные проектные компании. Мы будем отталкиваться от пожелания инвесторов. Если он готов взять на себя 51%, у нас в любом случае должна остаться миноритарная доля — до 40%, а там будем отталкиваться. Специальные проектные компании будут зарегистрированы после утверждения мастер-плана «Лаишево». Конкурсного отбора среди инвесторов проводить не собираются. Кто захочет: кто-то — на три «звезды», кто-то — на четыре «звезды». Кому что комфортнее. Это разный объем инвестиций и разные подходы к управлению. К примеру, отелем в пять «звезд» управлять сложнее, чем «тройкой». Будем смотреть на квалификацию инвесторов, — предупредила она.



Руководитель проектов департамента по взаимодействию с инвесторами АО «Корпорация. Туризм.РФ» Марина Ким оценивает шансы на утверждение концепции мастер-плана «Лаишево» как «очень высокие».