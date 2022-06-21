В Татарстане усиливают готовность на случай вспышки холеры

Фото: Максим Платонов

Вспышка холеры может привести к ЧС

На официальном портале правовой информации Татарстана появилась информация об изменениях в распоряжении Кабмина РТ от 21.12.2020 №2864-р в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Документом, подписанным 20 июня этого года, распоряжение дополнили несколькими абзацами, в том числе о «принципиальном оснащении холерного госпиталя».

Кроме того, региональному Минздраву поручено утвердить план развертывания медицинских и прочих организаций под госпитали, обсерваторы и изоляторы в случае обнаружения в Татарстане больного, у которого подозревается инфекция, способная привести к чрезвычайным ситуациям на территории республики. Если же в регионе все же возникнет ЧС в связи с эпидобстановкой, лабораторные базы Центра гигиены и эпидемиологии, а также других медицинских организаций республики должны быть наготове.

При малейшем подозрении — на обследование

Комплексный план противохолерных мероприятий в Татарстане на 2021—2025 годы дополнили еще несколькими пунктами. Так, всех заболевших с характерными симптомами болезни будут обследовать на предмет заражения холерой, об этом также говорится в документе:

«Проведение бактериологического обследования на холеру <...> следующих категорий граждан:

— больные с диареей и рвотой при тяжелом течении болезни и выраженном обезвоживании;

— граждане Российской Федерации, заболевшие острыми кишечными инфекциями в течение 5 календарных дней после прибытия из неблагополучных по холере стран, а также имевшие диарею и рвоту в пути следования».

Сюда же отнесли иностранцев и лиц без гражданства в случае их заболевания с подозрением на холеру.

Словом, обследованию будут подлежать россияне и иностранцы, прибывшие из неблагополучных по холере стран, у которых симптомы рвоты и диареи обнаружились в течение 5 дней после прибытия из-за границы или же по пути в Россию. На сегодняшний день в список этих стран входят любимые туристами Таиланд, Вьетнам, Индия, Куба, Эфиопия, Доминиканская Республика, Гаити и ряд других.

Федеральный Роспотребнадзор еще весной поручил регионам оценить готовность к недопущению завоза холеры. В ведомстве отмечают, что степень заражения заболеванием в России в настоящее время невысока. Ранее глава службы Анна Попова во время выступления на Петербургском экономическом форуме заявила, что в стране нет необходимости в массовой вакцинации против холеры. По ее словам, Роспотребнадзор принимает все меры, чтобы снизить риски заражения россиян. Кроме того, Попова рассказала, что в России существует отечественная вакцина от холеры в виде таблетки — колоть ее не нужно.

Вспышка холеры в Казани в 2001 году

Более 20 лет назад Казань уже сталкивалась со вспышкой холеры. В 2001 году после купания в одном из озер между Азино и Малыми Клыками трое подростков 13—14 лет поступили в больницу с тяжелейшими симптомами диареи, рвоты и температурой. Парней сразу положили в реанимацию. Анализы показали, что у пациентов — классическая холера. Благо врачам удалось спасти мальчишек — каждому из них доктора влили внутривенно около 7 литров растворов лекарственных препаратов, так как холера опасна тем, что вызывает сильнейшее обезвоживание, по причине которого больной может умереть за считаные часы.

Всего в то лето в Татарстане холерой переболели 52 человека. 40-летнего мужчину, к сожалению, врачам спасти не удалось. Еще 18 граждан тогда оказались вибрионосителями заболевания. В основном вспышка локализировалась в Казани, однако пару случаев также зафиксировали в Высокогорском и Алькеевском районах республики. По мнению эпидемиологов, холеру тогда завезли туристы из неблагополучных по данному заболеванию стран Юго-Восточной, Центральной и Средней Азии.

Фото: 19.rospotrebnadzor.ru

Полностью погасить вспышку инфекции в тот год удалось меньше чем за месяц — очаг холеры действовал 22 дня. Случай, произошедший в 2001 году, для Казани не был первым — первая российская эпидемия 1830—1831 годов нанесла городу огромный ущерб, а в прошлом веке холеру регистрировали на территории республики в 1913-м (тогда в городе умер крестьянин — от заболевания, очень похожего по симптомам на холеру), а также в 1922 и 1942 годах.

Эмиль Зиянгиров