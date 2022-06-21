Участие в «Играх дружбы» в Казани подтвердили восемь стран

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Уже восемь стран подтвердили участие в международных соревнованиях по водным видам спорта «Игры дружбы», которые стартуют в Казани в июле, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



Он отметил, что подтверждение участия от стран — хороший знак, а окончательный список стран-участниц сформируют к 10 июля.

Первый этап соревнований будет называться «Мир» и пройдет с 18 июля по 3 августа. Он будет включать плавание, прыжки в воду, синхронное плавание. Второй этап «Спорт» (9—26 ноября) — плавание, прыжки в воду. Этапы пройдут в УСК «Дворец водных видов спорта». Третий этап получил название «Легенды» — он пройдет 8—17 декабря и будет включать плавание, прыжки в воду, синхронное плавание. Места проведения — УСК «Дворец водных видов спорта», УСК КПБ «Буревестник».

С 25 по 29 августа в Казани пройдет финальный турнир Всероссийской спартакиады по академической гребле. Его предложил провести в столице Татарстана Минспорта России.

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Маргарита Головатенко