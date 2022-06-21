Президент России призвал ввести в этом году жилья не меньше, чем в 2021-м

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета страны поставил задачу ввести в 2022 году жилья не меньше, чем в прошлом году. По данным Минстроя, в 2021-м построено 92,6 млн кв. метров жилья.

Глава государства обратил внимание, что из-за санкций положение дел в строительной сфере осложнилось. Он призвал продлить срок действия национального проекта «Жилье и городская среда» до 2030 года.



В октябре прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в России в 2022 году планируется сдать 90 миллионов квадратных метров жилья. Такую цифру он назвал «сверхтяжелой планкой».



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На заседании Госсовета России рассмотрят стратегию развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года, подготовленную Минстроем страны. Она направлена на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, технологическое развитие отрасли, повышение энергоэффективности и экологичности жилья и коммунальных систем.



С основными докладами выступят президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

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Татьяна Демина