Хуснуллин предложил сформировать новое меню поддержки жилищного строительства с учетом особенностей регионов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, выступая на заседании президиума Госсовета России, предложил сформировать новое меню поддержки жилищного строительства, учитывая региональные особенности. Он отметил, что основная цель — повысить доступность жилья для населения.

Марат Хуснуллин заявил, что стране нужна долгосрочная стабильная программа жилищного строительства. Несмотря на сложную ситуацию из-за западных санкций, темпы ввода жилья в этом году, по сравнению с прошлым, не снизились, заверил он.

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Заседание президиума Госсовета России открыл президент страны Владимир Путин. Он поставил задачу ввести в 2022 году жилья не меньше, чем в прошлом году. С основными докладами, помимо Марата Хуснуллина, выступят президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минстроя Ирек Файзуллин.



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Татьяна Демина