Доллар опустился ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года

Доллар на Московской бирже опустился ниже 55 рублей. Это произошло первый раз с июня 2015 года. Курс евро составил 57,8 рубля.

На открытии торгов на Мосбирже курс доллара рос на 0,28%, достигая 55,78 рубля. Курс евро снижался на 0,17%, до 58,74 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 21 июня, — 56,1727 рубля.

10 июня доллар опускался ниже 57 рублей, евро — ниже 60 рублей. 13 июня индекс доллара подскочил выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года.



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Татьяна Демина