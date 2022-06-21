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В России могут начать развивать концепцию «город без машин»

18:39, 21.06.2022 6
В России могут начать развивать концепцию «город без машин»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России могут начать реализовать в крупных населенных пунктах концепцию «город без машин». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

При планировании застройки предлагается учитывать современные подходы к организации придомовых, внутриквартальных территории. При реализации концепции предлагается создавать комфортные общественные пространства рядом с домом взамен парковок и развитием современного общественного транспорта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Такой подход не только качественно улучшит городскую среду в новых городских районах, но и позволит сократить расходы на содержание придомовых территорий на этапе эксплуатации жилья, считают в ведомстве.

В Казани в текущем году запланирована реализация девяти проектов общественных пространств, восемь из них — по федеральному проекту. На них потратят 941 миллион рублей, из них 405 миллионов — это федеральные средства. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 21 июн
    утопические планы.
    ЗАПОМНИТЕ МАШИНЫ ЭТО БУДУЩЕЕ и
    не надо стоять на пути локомотива прогресса.
    без машин ?
    трамваи? архаика все это. кризис обнулит все ваши планы
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  • Анонимно 21 июн
    двор без машин - еще терпимо, но вот страна
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    Анонимно 21 июн
    да не выйдет.
    у них
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  • Анонимно 21 июн
    Концепции «город без машин» не жизнеспособна без концепции «транспорт для людей».
    Судя по тому, что общественный транспорт в Казани нерентабельный, а в некоторых крупных городах республики транспортные компании и вовсе закрылись планы окажутся нецелесообразны, а идея мертворожденной.
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  • Анонимно 21 июн
    Если правильно развивать общественный транспорт... только этого никто не собирается делать. Будет как обычно: хотели как лучше, получилось как всегда.
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  • Анонимно 21 июн
    Не получилось наладить производство авто, решили рубить проблему топором????
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