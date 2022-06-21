В России могут начать развивать концепцию «город без машин»

В России могут начать реализовать в крупных населенных пунктах концепцию «город без машин». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

При планировании застройки предлагается учитывать современные подходы к организации придомовых, внутриквартальных территории. При реализации концепции предлагается создавать комфортные общественные пространства рядом с домом взамен парковок и развитием современного общественного транспорта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Такой подход не только качественно улучшит городскую среду в новых городских районах, но и позволит сократить расходы на содержание придомовых территорий на этапе эксплуатации жилья, считают в ведомстве.

В Казани в текущем году запланирована реализация девяти проектов общественных пространств, восемь из них — по федеральному проекту. На них потратят 941 миллион рублей, из них 405 миллионов — это федеральные средства. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Леухина