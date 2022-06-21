В России могут начать развивать концепцию «город без машин»
В России могут начать реализовать в крупных населенных пунктах концепцию «город без машин». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.
При планировании застройки предлагается учитывать современные подходы к организации придомовых, внутриквартальных территории. При реализации концепции предлагается создавать комфортные общественные пространства рядом с домом взамен парковок и развитием современного общественного транспорта.
Такой подход не только качественно улучшит городскую среду в новых городских районах, но и позволит сократить расходы на содержание придомовых территорий на этапе эксплуатации жилья, считают в ведомстве.
В Казани в текущем году запланирована реализация девяти проектов общественных пространств, восемь из них — по федеральному проекту. На них потратят 941 миллион рублей, из них 405 миллионов — это федеральные средства. Подробнее — в материале «Реального времени».
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комментарии
ЗАПОМНИТЕ МАШИНЫ ЭТО БУДУЩЕЕ и
не надо стоять на пути локомотива прогресса.
без машин ?
трамваи? архаика все это. кризис обнулит все ваши планы
у них
Судя по тому, что общественный транспорт в Казани нерентабельный, а в некоторых крупных городах республики транспортные компании и вовсе закрылись планы окажутся нецелесообразны, а идея мертворожденной.