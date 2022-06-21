«Идет информационная война»: как в КФУ, КХТИ и КГМУ отбиваются от DDoS-атак

Масштабная веб-диверсия коснулась ведущих вузов страны. Как подать заявление, если не работает сайт

Фото: Артем Гафаров

Старт приемной кампании в российские вузы совпал с беспрецедентной атакой на их сайты. Первыми в Казани с DDoS-атаками столкнулись в технологическом, медицинском и аграрном университетах, сегодня настала очередь КФУ. «Атаки были и раньше, но не такие. Оперативно решаем вопросы киберзащиты», — сообщил ректор КГМУ Станислав Созинов «Реальному времени». Первый проректор КФУ Рияз Минзарипов назвал происходящее информационной войной и дал понять, что врасплох айтишников вуза она не застала — впрочем, как и их коллег в КНИТУ-КХТИ. Подробнее — в материале «Реального времени»

«Очень много атак идет — из Европы, Америки»

«Ошибка подключения», «Страница не найдена» «Ошибка 500» — такие сообщения с прошлого дня встречают пользователей вузовских веб-сайтов в разных регионах России. Татарстан не исключение.



Сегодня под DDoS-атаку попал Казанский федеральный университет. В 6 утра портал не открывался, в данный момент работает с перебоями.

— Основную работу восстановили, — подтвердил «Реальному времени» главный советник при ректорате КФУ Рияз Минзарипов. С его слов, в ответ на угрозы в вузе создана целая группа первоклассных специалистов, которая занимается этим вопросом: — Думаю, выйдем из этой ситуации. Идет информационная война. Пока сложно сказать, какой урон нанесут.

Сегодня под DDoS-атаку попал Казанский федеральный университет. В 6 утра портал не открывался, в данный момент работает с перебоями. Фото: Максим Платонов

В Казанском аграрном с проблемой столкнулись накануне вечером:

— Очень много атак идет — из Европы, Америки. Пока мы сайт полностью отключили, Для связи с абитуриентами используем официальные страницы «ВКонтакте» и «Телеграме», — комментирует ситуацию проректор Андрей Дмитриев. Но подчеркивает, что подать заявление в вуз абитуриенты могут, явившись лично либо направив документы через портал «Госуслуги» — там создан специальный сервис «Поступай». Сайты аграрных вузов в Ульяновске и Башкирии сейчас тоже недоступны. На данный момент заработал сайт приемной комиссии КГАУ.

Многие выпускники еще не получили аттестаты

Сегодня к вечеру надеются восстановить работу веб-ресурса в Казанском государственном медуниверситете.

— Занимаемся защитой от кибератак и предлагаем абитуриентам три альтернативных варианта. Прежде всего, можно подать документы через «Госуслуги», во-вторых, в соцсетях мы разместили прямую ссылку на «Личный кабинет абитуриента» — можно, минуя сайт, зайти в него, кабинет работает. И третий способ — прийти в вуз ногами. Атаки были и раньше, но не такие, — говорит ректор КГМУ Алексей Созинов.

По словам проректора КГМУ Дениса Зуева, атаки на сайт начались вчера примерно в 8.55 вместе со стартом приемной кампании.

Сегодня к вечеру надеются восстановить работу веб-ресурса в Казанском государственном медуниверситете. Фото: Максим Платонов

— Порядка 8 тысяч адресов, которые нас атакуют, мы уже смогли заблокировать. Все это боты, — говорит он. Большой пул адресов указывает на США, однако достоверно утверждать в вузе не берутся — сервисы Сети позволяют использовать «маскировку». В феврале, с началом спецоперации России на Украине сайт уже атаковали, но куда в меньших масштабах.

К слову, основного наплыва абитуриентов в вузах ожидают после 25 июня — многие выпускники школ еще просто не получили аттестаты, сейчас заявления подают выпускники прошлых лет.

Атакуют уже и с территории России

— Такой массированной атаке наш вуз не подвергался никогда, — утверждает Игорь Спирюхин, начальник управления информационных технологий КНИТУ-КХТИ. — Если вчера IP-адреса регистрировались со стран Запада и Украины, то сегодня наши специалисты регистрируют их и на территории России.

При этом в руководстве вуза отмечают — никакого урона базам данных КНИТУ атака не нанесла, хотя существенно затруднила работу сайта и загрузку на него материалов.

Фото: Максим Платонов

О массивности и скоординированности действий бойцов виртуального фронта говорит одна цифра — запросы на ресурс КНИТУ начали поступать одновременно с 13 тысяч адресов, и атаки не прекращаются.

— Специалисты ведут работу по отражению атак, но, чтобы не ждать, когда сайт будет работать бесперебойно, абитуриентам можно подать документы альтернативными способами: через суперсервис на «Госуслугах», «Почтой России» или обратившись непосредственно в приемную комиссию. Любые консультации по поступлению можно оперативно получить в нашей группе «Абитуриенты КНИТУ» во «ВКонтакте» или через телеграм-бот, — сообщил Игорь Спирюхин.

— Атака на портал КНИТУ-КАИ началась 20 июня и продолжается уже более суток, — комментирует ситуацию пресс-служба вуза. В противовес «IT-службой используются заранее подготовленные решения». В настоящее время портал доступен во всех браузерах, прием документов от абитуриентов осуществляется в штатном режиме. Заметим, еще утром у сайта были проблемы с доступом через Google Chrome.

С трудностями столкнулись абитуриенты по всей России. По данным «Ведомостей», речь идет о сайтах высших учебных заведений в Нижегородской, Астраханской, Оренбургской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, в Коми, Чечне, Бурятии и других регионах, включая Татарстан.

Среди московских вузов атаковали РУДН и Московский политех. При этом ряд крупных вузов — МГУ им. Ломоносова и ИТМО — DDoS-атака не затронула.

Эксперты считают, что цель злоумышленников — обеспечить недоступность сайтов, чтобы сорвать приемную кампанию.