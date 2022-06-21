ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 регионах, в том числе в Татарстане

Фото: wikimedia.org / Андрей Стенин

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла деятельность подпольных мастерских, которые специализировались на восстановлении и переделке гражданских образцов оружия в боевое в 38 регионах страны. В их числе и Татарстан.



В результате операции, проведенной в мае — июне 2022 года, прекращена деятельность 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Мастерские подпольных оружейников выявили в Москве и Санкт-Петербурге, Удмуртии и Чувашии, Нижегородской, Ульяновской областей и других регионах, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июня Госдума в первом чтении приняла законопроект об усилении контроля за оборотом оружия в России. Согласно ему, нельзя будет выдавать лицензию на получение оружия гражданам, если ФСБ и МВД выяснят, что они причастны к организованной преступной группе или намерены использовать оружие в противоправных целях, а также если имеются признаки угрозы для государственной и общественной безопасности. Срок действия отказа составит один год.



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Маргарита Головатенко