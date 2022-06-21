Минобороны России сообщило о неудачной попытке ВСУ овладеть островом Змеиный

Киевский режим предпринял очередную попытку овладеть островом Змеиный. Это произошло 20 июня около 5 утра, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, докладывая о ходе специальной военной операции.



В воздушном налете задействовали более 15 беспилотников в ударном и разведывательном исполнении под прикрытием С-300. Наведение вели два «Байрактара ТБ-2», а в небе у острова на больших высотах зафиксировали стратегический разведывательный беспилотник ВВС США «Глобал Хок» RQ-4, информирует «РИА Новости».

Ракетные и артиллерийские удары по острову вели украинские ракеты «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицы М-777 с позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.

Фото: кадр видео (архив)

Российская ПВО уничтожила все средства поражения противника. В воздухе сбиты 13 беспилотников, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд «Ураган». Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове.

Впервые о срыве крупной провокации по захвату острова Змеиный Минобороны России сообщило 9 мая. В ведомстве докладывали, что ее подготовкой с 7 мая занимался украинский генштаб при непосредственном участии советников из США и Великобритании. Указание организовать провокацию поступило непосредственно от президента Украины Владимира Зеленского.

— Авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов, — подводили итог провокации в Минобороны России 10 мая.



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Маргарита Головатенко