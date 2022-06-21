Минниханов сообщил, что по программе льготной ипотеки выдали кредитов на 2,3 триллиона рублей

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Президент Татарстана, председатель комиссии Госсовета России по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» Рустам Минниханов сообщил, что в стране по программе льготной ипотеки выдали 776 тысяч кредитов на 2,3 триллиона рублей.

На заседании президиума Госсовета России Минниханов заявил, что программа льготной ипотеки позволила поддержать строительную отрасль в пандемийный период. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за ее продление до конца 2022 года.

Напомним, 1 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы «Льготная ипотека» до конца 2022 года. Ее можно получить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.



Ставка льготной ипотеки на сегодняшний день — 9%. На XXV Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин, заявил, что считает возможным снизить ее до 7%.



Заседание президиума Госсовета России открыл президент страны Владимир Путин. Он поставил задачу ввести в 2022 году жилья не меньше, чем в прошлом году. С основным докладом выступил вице-премьер Марат Хуснуллин.



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Татьяна Демина