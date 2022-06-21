На финансирование «Игр дружбы» в Казани потратят 158,9 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

На финансирование международных соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы», которые пройдут в Казани в июле, потратят из 158,9 млн рублей, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

На эти цели выделяется субсидия из федерального бюджета АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Первый этап «Игр дружбы», который будет носить название «Мир», пройдет с 20 июля по 2 августа. Он будет состоять из соревнований по трем видам: плавание, синхронное плавание и прыжки в воду. Известно, что число участников данного этапа превысит 1 тысячу человек.



В целом чемпионат будет включать три этапа. Второй под названием «Спорт» пройдет в ноябре этого года, а третий — «Легенды» — с 8 по 17 декабря.

Фото: realnoevremya.ru

Министр спорта Татарстана сообщил, что уже восемь стран подтвердили участие в международных соревнованиях по водным видам спорта «Игры дружбы». Окончательный список стран-участниц сформируют к 10 июля.

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Маргарита Головатенко, Ангелина Панченко