Итоги дня: Путин на ПМЭФ, льготная ипотека под 7%, «Вкусно — точка» доберется до Казани в июле
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 17 июня:
- В Северной столице завершается третий день юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума. На пленарном заседании выступили президента России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. Также были показаны видеообращения председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина и президент Египта Абдельфаттах Сиси.
- Президент России Владимир Путин выступая на ПМЭФ сделал ряд заявлений и приложений. Он прокомментировал «путинскую» инфляцию на Западе, назвав ее глупостью для не умеющих читать и писать, рассказал, что западные партнеры подорвали ключевые для бизнеса понятия — деловая репутация, неприкосновенность собственности и так далее. Он же предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ.
- Также Владимир Путин на ПМЭФ предложил запустить в России в ближайшее время «промышленную» ипотеку под 5% годовых. Ее смогут оформить предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства.
- Президент России объявил и о возможности снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%. Программа будет действовать до конца года. Лимиты ипотечных кредитов по ней не изменятся — 12 миллионов рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов для остальных регионов страны.
- Татарстан удержал второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Первое место — у Москвы, третье — у Московской области.
- На ПМЭФ подписано соглашение по организации «Игр Будущего — 2024» в Казани. Для проведения основных дисциплин задействует восемь объектов. Участников разместят в 23 отелях и Деревне Универсиады. Кормить их будут также в ДУ и 2 тысячах точек общественного питания с различной национальной кухней.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов на ПМЭФ подписал 14 соглашений. Еще шесть заключили в его присутствии. Сегодня он и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали соглашение о намерениях по реализации геологоразведочного проекта. Также республика подписала еще два документа — о научно-техническом сотрудничестве с «ДОМ.РФ» и о взаимодействии между Росавтодором, «ДОМ.РФ» и Татарстаном.
- В Татарстане карту жителя республики «Мир» начнут выдавать уже в этом году. Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев на ПМЭФ подписали соглашение о запуске в республике проекта.
- На Ironstar Kazan Timerman Cup 2022 в столице Татарстана будут участвовать полторы тысячи спортсменов из 155 городов, представляющих 56 регионов России. Из них около 150 человек из Татарстана. Дистанций будет несколько: та, к которой болельщики привыкли по олимпийским стартам и «полужелезная», старты на которой пройдут в Казани впервые. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Казани бывшие рестораны «Макдоналдс» под новым брендом могут открыться в середине июля. Однако это пока ориентировочные сроки. Первые рестораны «Вкусно и точка», сменившие «Макдоналдс», открылись в Москве и области 12 июня.
- Судостроительная компания «Ак Барс» и Жатайская судоверфь подпишут соглашение о сотрудничестве, касающееся строительства судов на сжиженном природном газе. Верификация документов пройдет в рамках Дней Татарстана в Якутии с 22 по 25 июня этого года.
- Все арестованные на Украине активы «Татнефти» перешли под управление государства. Под арестом 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 млн гривен.
- Отдел Росгвардии по Чукотскому округу подал иск против челнинской судостроительной компании «ТКТ», требуя возмещения убытков в 32 млн рублей за неисполнение договорных обязательств. История взаимоотношений чукотских силовиков с корабелами из автограда берет начало в 2013 году. Подробности — в материале «Реального времени».
- По параллельному импорту в Россию поступило продукции примерно по 130 позициям. Его общий объем с 6 мая составил около $2 миллиардов. Много это ил мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Татарстане с 3 по 10 июня выросли цены на сметану, яблоки, лук, маргарин, баранину и некоторые другие основные продовольственные товары. Больше всего в начале лета в республике подорожал картофель — на 2,42%, с 67,5 до 69,03 рубля за один килограмм. На 1,61% выросли цены на шлифованный рис — с 92,97 до 94,36 руб./кг.
- В Казани подведены итоги открытого всероссийского конкурса на лучшую концепцию интерьеров станций второй линии метрополитена — «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Лучшим концептуальным решением станции «Академической» стал проект «Ткань познания» московского архитектора Алисы Силантьевой.
- Украина не может принять в 2023 году международный песенный конкурс «Евровидение» из-за сложившейся там ситуации, сообщил Европейский вещательный союз. Организаторы обсуждают проведение конкурса с Великобританией.
- В Казани 42-летнюю доцента кафедры «Экономика и организация управления производства» КНИТУ-КХТИ заподозрили в получении взятки (ст. 290 УК РФ) на 440 тысяч рублей. По версии следствия, подозреваемая получила от трех студентов, обучавшихся в вузе на платной основе, деньги за проставление им оценок по предметам и написание дипломов. При этом студенты не приходили в университет.
- В Лениногорске по требованию татарской природоохранной прокуратуры возбудили уголовное дело о массовом море рыбы в пруду Камышлинский на улице Менделеева. В апреле этого года в пруд сбросили сточные воды. Из-за этого произошел массовый мор рыбы.
Ключевые события 114-го дня специальной военной операции России на Украине:
- «Поток иностранных наемников на Украину не только сократился, но и фактически разворачивается в обратную сторону», — заявили в Минобороны России. По данным ведомства, среди стран Европы безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наемников стала Польша — с начала спецоперации на Украину прибыл 1 831 человек, из которых уничтожены 378 и убыли на родину 272.
- В списках Минобороны России на 17 июня 2022 года наемники и специалисты по эксплуатации вооружения числятся из 64 стран. С начала специальной военной операции на Украину прибыло 6 956 человек, из них 1 956 уничтожены, а 1 779 уехали. Пока живы, не захвачены в плен, или не добежали до украинской границы 3 221 наемник.
- Российскими высокоточными ракетами воздушного базирования поражено еще 18 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ, а также 10 огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО «Град». Около населенных пунктов Спорное и Выемка (ДНР) уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
- Президент России Владимир Путин на ПМЭФ о очередной раз заявил, что решение о начале специальной военной операции было вынужденным, трудным, но безусловно необходимым. Он напомнил, что Запад принципиально отказался исполнять взятое на себя обязательство, а договориться с ним оказалось невозможно.
- Владимир Путин также вновь заверил, что все задачи спецоперации будут выполнены. Залогом успеха он считает мужество и героизм российских военнослужащих и консолидацию общества.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин никогда не обращался к нему с просьбой привлечь белорусские войска к участию в спецоперации на Украине.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь прибыл в Киев. Там он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Хорошо быть снова в Киеве», — написал британский политик в своем Twitter.
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Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураЭкономикаБанкиИнвестиции Татарстан
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