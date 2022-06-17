Президент России назвал спецоперацию на Украине решением суверенной страны

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Специальная военная операция на Украине — решение суверенной страны основанное на праве отстаивать свою безопасность. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на XXV Петербургском международном экономическом форуме.



— Суверенитет в 21 веке не может быть фрагментарным, важно отстаивать не только политический, но и экономический, технологический суверенитет, — обратил внимание глава государства.

Путин по-прежнему заверяет, что все задачи специальной военной операции будут выполнены. Залогом успеха он считает мужество и героизм российских военнослужащих и консолидацию общества.

Кадр видео

О начале специальной военной операции Владимир Путин объявил 24 февраля. «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — объяснил он решение.



Путин начал выступление на пленарной сессии ПМЭФ ближе в 16 часам. Оно было запланировано на 14:00, но его перенесли в связи с DDoS-атаками.

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Татьяна Демина